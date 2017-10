GOIA PREVIENE DE UNA “EXCESIVA RELAJACIÓN” TRAS LA DESAPARICIÓN DE ETA

Google Plus

- Pide un cambio “profundo” en la política penitenciaria. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, recordó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que esta semana se cumplen seis años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad, lo que ha conllevado un “enorme cambio” en las preocupaciones de los ciudadanos vascos, pero también se mostró preocupado por “lo rápido que nos hemos acostumbrado a este cambio”, ya que la excesiva relajación “puede hacernos pensar que ya no queda nada por hacer”.

Además, reconoció que la disolución de ETA supondría un paso “en la buena dirección”, pero considera que también es hora de abordar un “cambio profundo” en la política penitenciaria.

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Goia afirmó que “si queremos consolidar un escenario de paz, tenemos la obligación de afrontar las cuestiones que quedan pendientes”, como la revisión crítica del pasado, con el objetivo no de lanzar reproches mutuos, sino como forma de asentar firmemente las bases de la convivencia “en el respeto de los derechos humanos”.

En este sentido, manifestó que Donostia quiere hacer también su aportación con el nuevo Centro de Recursos Pedagógicos sobre Derechos Humanos ubicado en la Casa de la Paz y de los Derechos Humanos de Aiete.

Para el alcalde del PNV, es necesario el reconocimiento de las víctimas “sin exclusión”. Reconoció que “nos queda trabajo por hacer en este campo, pasando de lo general a lo particular", y recordó que Donostia ostenta el "triste título" de ser la ciudad vasca con mayor número de víctimas de la violencia en los últimos años, “y eso nos obliga a trabajar intensamente en este ámbito”.

“Tenemos que ser capaces de trabajar las bases para la convivencia, y hacerlo activamente, cada uno desde su responsabilidad”, añadió.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso