DASTIS: “EL GOBIERNO DE ESPAÑA NI PUEDE NI VA A RENUNCIAR A LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LOS VALORES QUE LO INSPIRAN”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este viernes en Nueva York que el Gobierno español “ni puede ni va a renunciar a la defensa del Estado de Derecho y de los valores que lo inspiran: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su intervención en el debate general del 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como ministro, Dastis desgranó la visión que tiene España de todos los retos, desafíos y amenazas a los que se enfrenta la comunidad internacional.

El jefe de la diplomacia española no mencionó explícitamente el desafío independentista catalán ante la sede de la ONU. No obstante, incidió en que España es “una sociedad libre y justa”, en el que los derechos y libertades de los españoles están amparados por el Estado social y democrático de derecho que emana de la Constitución.

Esto le sirvió para aseverar que “el Gobierno de España ni puede ni va a renunciar a la defensa del Estado de Derecho y de los valores que lo inspiran: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político”.

Subrayó que los poderes públicos tienen el deber de “garantizar los derechos y libertades de todos los españoles” y sentenció que “cualquier desafío a las reglas del juego democrático constituye un ataque grave contra la convivencia en paz y libertad”.

Por ello, avisó de que “contraponer una presunta legitimidad a la legalidad constitucional desemboca inexorablemente en la vulneración de derechos fundamentales de millones de ciudadanos y es incompatible con la democracia”.

Dastis subrayó que “con la misma convicción y determinación con que defendemos la España constitucional y democrática”, el país proclama la “plena vigencia” de los “valores, propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.

Afirmó que España tiene como objetivo “redoblar sus esfuerzos” en aras de la consecución de “un mundo más justo, más libre y solidario”. Este compromiso, dijo, “cobra especial sentido” tras los atentados que sacudieron Cataluña el pasado 17 agosto, lo que le permitió agradecer la “solidaridad” y “afecto” recibidas y para advertir de que el terrorismo será derrotado con “unidad, perseverancia y con el peso de la ley”.

COREA DEL NORTE

El ministro dedicó una parte de su discurso a Corea del Norte. El Gobierno español consideró este lunes al embajador de este país en España persona non grata, por lo que deberá cesar en sus funciones y abandonar el país antes del 30 de septiembre.

Esta decisión está motivada por las sucesivas pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos por Corea del Norte contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Dastis consideró a los programas de proliferación nuclear y balística norcoreana “una de las principales amenazas para la paz internacional”, al tiempo que manifestó que la reanudación de estos ensayos constituye un “flagrante desafió” a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por ello, instó a las autoridades de Corea del Norte a abandonar “una senda que lleva sin remedio al aislamiento político y económico” y a iniciar “con sinceridad el camino a negociaciones sustantivas para la desnuclearización completa, irreversible y verificable de Corea”.

VENEZUELA Y ‘BREXIT’

Dastis afirmó que Venezuela es un “país hermano” de España y comentó que el Gobierno español desean “fervientemente” que los venezolanos “puedan volver a vivir en democracia, paz y libertad”.

Por esa razón, llamó al Gobierno de Nicolás Maduro a llevar a cabo un “verdadero diálogo con la oposición, respetuoso del marco constitucional, de la separación e integridad de los poderes y de los derechos humanos, que conduzca a la liberación de todos los presos políticos, a la celebración de elecciones libres y transparentes y al fin de la crisis humanitaria”. Dejó claro que España “no ahorra esfuerzos” para “devolver la palabra al pueblo venezolano”.

En clave de América Latina, confesó que España acogió “con satisfacción” el acuerdo de paz alcanzado en Colombia y explicó que el país ha participado en la Misión de Naciones Unidas para supervisar la dejación de las armas. También ofreció su colaboración para concretar las perspectivas que ofrece el cese de hostilidades con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Respecto del ‘Brexit’, Dastis recordó que España ha realizado un “planteamiento generoso” para resolver la entente de Gibraltar. Dicha propuesta conjuga la “irrenunciable reivindicación de la soberanía española sobre la colonia con un estatuto que beneficie a los habitantes del Peñón de manera que puedan seguir disfrutando de las ventajas de la pertenencia a la Unión”.

Por eso, invitó al Reino Unido a negociar un acuerdo basado en esas premisas para acabar con un “anacronismo de todo punto extravagante en el marco de las excelentes relaciones entre nuestros dos países”.

La lucha contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI) también tuvo espacio en el discurso del ministro. Se congratuló del descenso de las hostilidades en Siria y de las victorias contra los terroristas. En el caso de este país, abogó por alcanzar una “solución política” que con la ayuda dela ONU dé paso a una “transición genuina”.

En el caso de Yemen, apostó por reforzar el papel de Naciones Unidas para impulsar un acuerdo político en este país que acabe con la crisis humanitaria “más grave que conoce hoy el mundo”.

Manifestó que España quiere contribuir al “nuevo Irak” a través de la formación de sus fuerzas de seguridad y mostró su compromiso con la “reconstrucción” y la “reconciliación” del país rechazando “aventuras políticas que detraigan esfuerzos de la prioridad de consolidar un Irak libre, democrático y unido”, en referencia a la pretensión del Kurdistán iraquí de organizar un referéndum de independencia.

Saludó la reciente renovación de la misión Unifil en Líbano y confió en que un “riguroso cumplimiento” del acuerdo con Irán contribuya a la no proliferación nuclear y a la paz en la región.

En cuanto al conflicto israelo-palestino dijo que es necesario que las partes recuperen el espíritu de Madrid y regresen a la mesa de negociación. “Sólo dos estados democráticos, viviendo uno al lado de otro en fronteras seguras y reconocidas, permitirán satisfacer las legítimas expectativas de israelíes y palestinos”, dijo.

ÁFRICA Y MAGREB

Dijo que la paz y la prosperidad del Magreb son de un “interés principal” para España y que el país “presta una atención especial y preferente al continente africano”.

En Afganistán, dijo que es “fundamental” proteger la promesa de una sociedad afgana “libre del extremismo y del terrorismo, respetuosa con los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y los niños”.

Por último, se comprometió con la defensa y promoción de los derechos humanos si España es elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el trienio 2018-2020 el próximo 16 de octubre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso