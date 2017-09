EL GOBIERNO TILDA DE “GOLPE AL REFERÉNDUM” EL CIERRE DEL CENTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este sábado que el cierre por orden judicial del Centro Tecnológico y Telemático de la Generalitat de Cataluña es “un golpe” a la organización del referéndum ilegal del 1-O, que evitará la realización del voto telemático o el recuento de los resultados.

El ministro recordó que esta actuación se ha producido “en el marco estricto de la ley y por orden judicial” y que con ella queda de relieve que “este referéndum ilegal ya ha sido anulado por el Estado de Derecho”.

Méndez de Vigo insistió, en declaraciones a los periodistas en La Moncloa, en que el referéndum “está fuera de la legalidad no tiene ningún apoyo internacional, no tiene sindicatura electoral, puesto que dimitieron cuando el tribunal les impuso unas multas; no hay papeletas oficiales, no hay lista de censo, no hay constitución de las mesas, y hoy también sabemos que tampoco hay recuento telemático de posibles resultados”.

Además, explicó, a diferencia de las 35 consultas que se han producido en Cataluña desde el año 1977, ésta es “la primera en que no se respeta la jornada de reflexión porque varios de sus promotores están haciendo hoy campaña”.

El portavoz del Ejecutivo aseguró que hay “tranquilidad y serenidad” en el Gobierno, que sigue “con detalle” lo que está sucediendo en Cataluña y mantendrá informados a los ciudadanos “en todo momento”.

En cuanto a las concentraciones que se están produciendo frente a varios ayuntamientos del país en defensa de la unidad de España, Méndez de Vigo, se mostró respetuoso con “la libertad de expresión de todos. España es una democracia madura, es una democracia avanzada y la gente expresa sus sentimientos, sus preocupaciones y sus anhelos”.



