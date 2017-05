EL GOBIERNO RECHAZA QUE MULET ROMPIESE UNA FOTO DE DÍAZ: “ES PROPIO DE OTROS SIGLOS Y NO DEL PARLAMENTO”

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, rechazó este viernes la actuación del senador de Compromís Carles Mulet al romper una foto de la candidata a la Secretaría General del PSOE Susana Díaz y llamarla "gusana" en el debate celebrado en el Senado el pasado martes: “Es propio de otros siglos y no del Parlamento, y estas actuaciones hay que desterrarlas”.

Así lo expresó en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde defendió que el respeto es “fundamental” en cualquier democracia que se diga madura. “Los representantes públicos tenemos que dar ejemplo”, añadió.

“Este tipo de actuaciones, sinceramente, son propias de otros siglos y no del Parlamento y hay que desterrarlos de la vida pública española”, valoró, antes de expresar su “rechazo” y su “desacuerdo” firme y rotundo con este tipo de comportamientos. “Sin respeto, España no madurará democráticamente de forma suficiente”, alertó.

