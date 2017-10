CATALUÑA. EL GOBIERNO ASEGURA QUE EL DISCURSO DE PUIGDEMONT AVANZA "EN SU PROYECTO DE RADICALIDAD, AISLAMIENTO Y DESAFÍO A LAS INSTITUCIONES"

El Gobierno rechazó hoy "tajantemente" las críticas formuladas esta noche por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el Rey e interpretó que su mensaje "no solo está contra la ley, sino fuera de la realidad" y demuestra que sigue avanzando "en su proyecto de radicalidad, aislamiento y desafío a las instituciones".

Tras la declaración institucional de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que afirma que Puigdemont "ha perdido esta noche la oportunidad de devolver a Cataluña a la senda de la convivencia y de la ley".

Añade que "no contento con el daño que ya ha causado a Cataluña, a sus ciudadanos, a su concordia y a su economía, parece empeñado en destrozar cualquier atisbo de racionalidad de cara al futuro. Su deriva le enfrenta a Europa, como se ha visto esta tarde en el Parlamento Europeo, a todas las instituciones democráticas y a la mayoría de catalanes, que anoche encontraron en las palabras del Rey un bálsamo a tanta incertidumbre y tanto desasosiego".

El Gobierno de Mariano Rajoy entiende que en lugar de hacer una llamada la moderación y a la convivencia, el presidente de la Generalitat insiste en un "empecinamiento irresponsable que le aleja cada vez más de la rectificación que todo el mundo le está pidiendo".

"A cada llamada a la sensatez", agrega el comunicado, "responde con un desplante. A cada nuevo dato sobre el daño que está causando a los catalanes, responde con otra ruptura. A cada petición de serenidad, responde con otra bravata contra la convivencia. Todo el mundo le está pidiendo una rectificación que es inevitable. Cuanto más tarde en producirse, más daños y más fractura supondrán para todos".

Continúa señalando que la negociación en democracia solo puede guiarse por el "camino de la ley", por lo que exige a Puigdemont que si quiere hablar o negociar retorne a la legalidad.

"El Gobierno no va a negociar ninguna ilegalidad, no va a aceptar ningún chantaje. Ya ha hecho mucho daño con sus ilegalidades, retire la amenaza de la ruptura y empiece por hablar con todos los partidos políticos catalanes cuyos derechos ha pisoteado", concluye.

