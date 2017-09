CATALUÑA. EL GOBIERNO VE A PUIGDEMONT Y JUNQUERAS "DESLEGITIMADOS DEMOCRÁTICAMENTE" PARA DESPUÉS DEL 1-O

El Gobierno de España considera que tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras, están "descalificados y deslegitimados democráticamente" como interlocutores a partir del 1 de octubre, dado que ambos son "responsables" de la convocatoria y organización de un referéndum que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que los jueces han dado orden de impedir que se celebre.

Fuentes gubernamentales afirmaron que "ninguno de los dos" debería ser un interlocutor válido para hablar con el Gobierno después del domingo, dado que ambos por igual han cometido una "dolorosa deslealtad" al Estado en su empeño por seguir adelante con un referéndum que es "una añagaza".

Previamente, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, evitó ir tan lejos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se limitó a recalcar que si Puigdemont quiere hablar con La Moncloa después del 1 de octubre lo primero que debería hacer es "cambiar de chip" porque hasta ahora se ha negado a los emplazamientos de Mariano Rajoy.

Méndez de Vigo lamentó que Puigdemont "no ha querido dialogar" sobre otras cuestiones que no fueran la autorización de un referéndum de independencia en Cataluña y señaló que el Ejecutivo central tiene la voluntad de ser "el gobierno de todos, también de todos los catalanes, y no sólo de una parte", como considera que hace la Generalitat con su desafío independentista.

A su juicio, las actitudes de Puigdemont y Junqueras durante los últimos meses "se descalifican por sí mismas" dado que se han dedicado a "desobedecer una y otra vez la ley" y han buscado toda clase de "tretas y triquiñuelas para dar una apariencia de referéndum a algo que no lo es".

Méndez de Vigo criticó que los dirigentes de la Generalitat "han actuado con una deslealtad notable y se han situado al margen de la ley" en su empeño por celebrar este domingo un referéndum de independencia en Cataluña que hace semanas fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

