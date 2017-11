EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EUROPA DIRIGIDA A TURISTAS JUBILADOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Pide créditos reembolsables para mejorar la accesibilidad de la planta hotelera. El PSOE reclama al Gobierno una campaña publicitaria en Europa destinada a turistas jubilados y personas con discapacidad para que visiten España, dada la potencialidad que tiene este segmento en el sector turístico.

Así consta en una proposición no de ley que ha registrado en el Congreso de los Diputados, en la que se anima a poner en marcha medidas tendentes a fortalecer este sector y a impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, un sistema de créditos reembolsables para mejorar la accesibilidad de la planta hotelera, así como de restaurantes u otros establecimientos de carácter netamente turístico.

En esta iniciativa del diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia se recuerda que un dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones en febrero del año pasado aboga por un planteamiento integrado del turismo adaptado a las personas de edad. El objetivo, dice el texto, es impulsar las economías locales y regionales y crear empleo.

España recibió más de seis millones de turistas mayores de 65 años en 2014, con un impacto económico de más de 7.000 millones de euros. En la Unión Europea hay más de 128 millones de ciudadanos de entre 55 y 80 años, un 25% de la población total.

El PSOE apunta que este dictamen puede tener un impacto “muy positivo” para las zonas turísticas y contribuye a maximizar el potencial de este segmento estratégico de mercado, así como a reducir la estacionalidad turística.

Por otra parte, Heredia destaca en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, que las personas con discapacidad tienen un gasto un 30% superior al del resto de los turistas, a pesar de lo cual es un colectivo “apenas” tenido en cuenta por parte de los distintos operadores del sector turístico.

En la iniciativa se recuerda que la Red Española de Turismo Accesible asegura que el potencial del turismo accesible asciende a más de 58 millones de viajeros, ya que estas personas suelen viajar acompañadas de familiares o amigos.

Sin embargo, en un informe del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España presentado por Fundación ONCE, tras analizar 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes, se señala que el 40% de los hoteles de España no cuentan con una habitación adaptada a las necesidades de personas con discapacidad.

El diputado socialista por Málaga exige al Gobierno medidas tendentes a fortalecer este segmento de sector turístico. Además de la campaña publicitaria, pide impulsar créditos reembolsables para que los hoteles que no son de reciente construcción en zonas turísticas y los restaurantes puedan mejorar su accesibilidad.

