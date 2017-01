EL GOBIERNO RECONOCE QUE FELICITÓ A TRUMP POR “CORTESÍA POLÍTICA” Y POR UN “PRUDENTE Y LEGÍTIMO DESEO” DE MANTENER RELACIONES CON EEUU

Google Plus

- El PSOE le afeó que no indicara que “la relación debe estar fundamentada en el respeto al derecho y la dignidad de las personas”. El Gobierno reconoce que el presidente Mariano Rajoy remitió a Donald Trump un telegrama de felicitación cuando ganó las elecciones en Estados Unidos por “cortesía política” y por un “prudente y legítimo deseo” de mantener relaciones con EEUU.

Así lo reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria tras una pregunta de la diputada socialista Meritxell Batet, en la que le cuestiona si el Gobierno ve “acertado” que Rajoy felicite a Trump, “sin recordarle que nuestra relación debe estar fundamentada en el respeto al derecho y la dignidad de las personas independientemente de su origen, color de piel, relación, sexo u orientación sexual”.

Además, la diputada catalana preguntó si esa felicitación adelantaba que se va a mantener “una línea de política exterior sumisa y conformista con la futura Administración Trump”.

Batet aludía al telegrama que el 9 de noviembre remitió Rajoy a Trump tras conocerse los resultados electorales en EEUU. Tras felicitarle, el presidente español afirmaba que Estados Unidos y España son “socios y aliados estratégicos”. “Estoy plenamente convencido de que durante su mandato reforzaremos nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos buscando el bienestar y la prosperidad de nuestros ciudadanos. Juntos seguiremos haciendo frente a los desafíos y amenazas existentes en la escena internacional”.

“España considera clave la relación transatlántica y por ello continuaremos trabajando con la nueva Administración de su país para profundizar y enriquecer sus relaciones con el conjunto de la Unión Europea”, figuraba en el texto.

Tras las preguntas de la diputada del PSC, el Gobierno asegura que la felicitación “responde a criterios básicos de cortesía política y diplomática internacionales que suelen seguir España y otros Estados miembros de la Unión Europea”.

Además, en la respuesta parlamentaria recogida por Servimedia, se dice que “en el caso concreto de los Estados Unidos de América, esta felicitación obedece también a un prudente y legítimo deseo, por parte del Gobierno, de que España siga manteniendo unas relaciones buenas y provechosas con nuestros diferentes aliados y socios -en este caso, con Estados Unidos- así como de defender los intereses presentes y futuros de España en EE.UU. y, en consecuencia, a trabajar conjuntamente con un nuevo presidente y Administración federal de un país amigo, aliado y socio fundamental para España en muchos aspectos”.

Y puntualiza que “la felicitación del Presidente del Gobierno de España hace una referencia a la búsqueda del bienestar y prosperidad de los ciudadanos de ambos países, lo que incluye el respeto a la dignidad de las personas y el rechazo de cualquier forma de discriminación o violación de los Derechos Humanos. No hay bienestar ni prosperidad si no se respetan las reglas del juego democrático y se destierra toda forma de discriminación”.

