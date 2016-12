EL GOBIERNO ENFRÍA LA PRETENSIÓN DE C´S DE ELIMINAR AFORAMIENTOS EN UNA REFORMA "EXPRÉS" DE LA CONSTITUCIÓN

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, enfrió este miércoles la pretensión de Ciudadanos, verbalizada por su presidente, Albert Rivera, de impulsar una reforma "exprés" de la Constitución para eliminar los aforamientos de los diputados y los senadores.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera pidió poner en marcha el punto del acuerdo de investidura que recoge esa reforma y ponerla en marcha en el primer periodo de sesiones del próximo año.

Junto a la reforma en la elección de los vocales de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rivera subrayó que esa supresión de los aforamientos permitirá que los políticos no puedan "poner ni quitar" a los jueces ni tampoco "atornillarse" a sus escaños para ser juzgados por un tribunal "especial o privilegiado".

La vicepresidenta respondió que el Gobierno "nunca" ha impulsado un proyecto de reforma de la Constitución porque esa iniciativa siempre ha sido asumida por los grupos parlamentarios, pero añadió también que el Ejecutivo "cumple sus compromisos" y es consciente del que tiene con Ciudadanos en ese sentido.

Rivera insistió en que los dos artículos de la Constitución que recogen los aforamientos de diputados y senadores pueden reformarse de forma "exprés", como se hizo con el 135, para decir a los ciudadanos que los diputados y senadores "no queremos privilegios" y desean ser juzgados por los mismos tribunales que los demás españoles.

La vicepresidenta precisó que hay otros muchos aforados además de los diputados y senadores, por lo que esa reforma de la Constitución tendría que ir "acompasada" de las modificaciones de estatutos de autonomía y de las leyes que aforan a cargos e instituciones.

Se preguntó, además, si la voluntad mayoritaria del Congreso es eliminar los aforamientos para todos los delitos o solo para los no relacionados con la vida pública, porque en ese caso habrá que definir y acotar esos delitos.

Además, habrá que "acompasar" la modificación de los aforamientos que afectan al Gobierno con los de los demás poderes del Estado y tener en cuenta que la legislación penal prima sobre las demás, y coordinar todas esas modificaciones.

