PODEMOS ANIMA AL GOBIERNO A PLANTEAR REFERENDOS SOBRE GRANDES DEBATES, COMO LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Podemos animó este martes al Gobierno de Mariano Rajoy a plantear distintos referendos sobre grandes temas que generan un debate en la sociedad, como el del mantenimiento o derogación de la prisión permanente revisable.



La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, se pronunció en estos términos cuando fue preguntada por la sugerencia que hizo el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, a PSOE y Podemos para que ambos partidos pregunten a sus bases sobre si creen que se tendría que derogar la prisión permanente revisable.

Aunque recalcó que no se trata de una petición expresa de la formación morada al Ejecutivo, la dirigente de Unidos Podemos dijo que “lo más útil es que le pidan al Gobierno que convoque un referéndum (entre todos los españoles) sobre esta cuestión”. Insistió en que sería “más interesante” lo que pudiera “decidir el conjunto del pueblo” sobre un gran tema como este, que está generando un debate social a raíz, además, del crimen del niño Gabriel Cruz.

En este sentido, consideró que “hay muchísimas materias” que podrían someterse a consulta de todos los españoles, como también actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC o aumentar las partidas económicas en materia de dependencia.

LA PRISIÓN PERMANENTE “NO ES EFICAZ”

Montero, que se reunió este lunes por la tarde con el padre de Diana Quer y defendió ante él la derogación de la prisión permanente revisable, aseguró que el planteamiento de su partido “no es en caliente”, sino “fruto de un debate tranquilo y sereno”, por entender que la prisión permanente revisable no es una medida “eficaz”. Agregó que la formación morada prefiere centrarse en medidas como una mayor coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó en declaraciones en Cuatro, recogidas por Servimedia, que la prisión permanente revisable “no ha servido para salvarle la vida a Gabriel” y consideró “triste” que el Partido Popular esté aprovechando a su juicio este “terrible asesinato” para defender la no derogación de esta figura penal.



