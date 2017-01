EL GOBIERNO VE “NECESARIO” QUE LA FISCALÍA INVESTIGUE SI LO QUE DIJO VIDAL ES CIERTO

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que es “necesario” investigar, como ha determinado la Fiscalía General del Estado, si son ciertas las declaraciones del exjuez Santiago Vidal en las que dijo que el Govern obtiene datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

Así lo expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que Vidal presentara hoy ante la dirección de ERC su “renuncia voluntaria” al acta de senador, para “no ser un obstáculo al proceso” soberanista.

“He hecho unas declaraciones en un tono coloquial intentando ser coloquial, intentando ser didáctico, pero es evidente que tomadas en su justa literalidad no se ajustan a la realidad”, indicó Vidal.

Méndez de Vigo explicó que la Fiscalía ha decidido actuar de oficio en este caso y que no le consta que haya “ninguna otra noticia”. “Creo que las declaraciones que hizo ayer son graves. Se empieza por no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y se acaba invadiendo derechos individuales de las personas”, razonó.

“Es necesario investigarlo y estar preocupando”, reconoció, al tiempo que agregó que los que tienen que darse por satisfechos o no con la renuncia de Vidal son los propios catalanes, de quienes dijo que la Hacienda de Cataluña tenía sus datos fiscales.

