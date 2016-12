EL GOBIERNO MODIFICA LAS AUTORIZACIONES PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL

Google Plus

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto por el que se modifica otro del 18 julio de 2014, por el que se modifican las autorizaciones para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Dicha modificación establece la supresión del permiso de conducción de la clase BTP -de vehículos de emergencia y de servicios prioritarios-, siguiendo lo establecido en la última modificación del Reglamento General de Conductores.

Esta supresión tiene como objetivo adaptar el contenido de la normativa que regula los permisos de conducción de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil a los últimos cambios realizados en el Reglamento General de Conductores, en aquellas cuestiones que les afectan directamente, para evitar una discordancia entre ambas normas.

El Reglamento General de Conductores fue modificado mediante real decreto para ajustarse a la directiva comunitaria sobre el permiso de conducción BTP.

En concreto, la norma se pronunció de manera contraria “a la consideración de esta licencia como una clase de permiso de conducción, aunque fuera válido únicamente en territorio español, como requisito necesario para conducir vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente, vehículos que realicen transporte escolar cuando transporten escolares y vehículos destinados al transporte público de viajeros en servicio de tal naturaleza, motivo por el que se optó por su supresión del Reglamento General de Conductores”.

Las razones por las que se decidió suprimir ese permiso de la clase BTP y no sustituirlo por ninguna otra autorización que no tuviera la categoría de permiso de conducción se fundamentaron, principalmente, en la conveniencia de reducir cargas a los ciudadanos y de eliminar requisitos adicionales, ya que implicaba un coste económico adicional al tener que obtener ese segundo permiso.

Dicha decisión no iba a tener incidencia alguna en la seguridad vial, por cuanto esa seguridad viene determinada por las pruebas psicofísicas, teóricas y prácticas que deben ser superadas para obtener el permiso de conducción de la clase B.

Por coherencia y por razones de seguridad jurídica, según el Gobierno, es necesario eliminar también esa clase de permiso BTP de la normativa que regula los permisos de conducción de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

