EL GOBIERNO DICE A CS QUE LIMITAR LOS MANDATOS DEL PRESIDENTE EXIGE MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que si hubiera un acuerdo político para limitar los mandatos del presidente del Ejecutivo sería necesario modificar la Constitución para garantizar su "encaje", y subrayó que esa propuesta presenta otros "interrogantes" que es necesario aclarar.

Méndez de Vigo respondió así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al ser preguntado por la propuesta que Ciudadanos tiene previsto presentar el próximo lunes para modificar la Ley del Gobierno y añadir una causa de inegibilidad para quienes ya hayan ejercido el cargo de presidente durante ocho años o dos mandatos.

La formación naranja insiste en que basta con añadir esa nueva causa de inegibilidad en la ley para limitar los mandatos del presidente del Gobierno y recuerda, además, que el PP se comprometió a ello en el acuerdo de investidura.

Aunque niegan efecto retroactivo y sostienen que la reforma no está dirigida a Mariano Rajoy, sino a todos los futuros presidentes, Ciudadanos la presentó en su momento como el comprimiso que hacía que el actual sea el último mandato del actual líder del PP. Además, sus dirigentes dejan caer que la única forma que Rajoy tendría de volver a presentarse con esa reforma en vigor sería convocar elecciones antes de cumplir los ocho años en el cargo, es decir, no agotar la legislatura.

Sin embargo, este mismo viernes el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, dejó claro que hay Rajoy "para rato", a pesar de esa reforma que quiere impulsar el partido de Albert Rivera. Después, el portavoz del Gobierno confirmó los recelos ante esa reforma, subrayando que la limitación de mandatos "puede tener sentido" en los regímenes presidencialistas, en los que los ciudadanos eligen directamente al jefe del Ejecutivo.

"DIFÍCIL EXPLICACIÓN"

Sin embargo, añadió, "tiene más difícil explicación" en los sistemas parlamentarios, como el español, donde los ciudadanos eligen a los diputados y son ellos los que eligen después al presidente del Gobierno, que no es votado directamente por los electores.

Por tanto, el Gobierno cree que esa reforma limitaría la libertad de los partidos de presentar a sus candidatos, y la de los diputados a votar al presidente, y duda por ello de su "encaje" constitucional. "Si nos decidiéramos a hacerlo", precisó, "tendríamos que modificar la Constitución".

Méndez de Vigo se mostró contundente al recordar a Ciudadanos que el principio de jerarquía normativa impide alterar mediante ley ordinaria, como es la del Gobierno, lo que dice el artículo 99 de la Constitución, en el que se regula el procedimiento de investidura tras las elecciones generales. Ínsistió en que para hacer una reforma de tal calado previamente hay que "ver exactamente qué queremos reformar y cómo".

Subrayó además que la iniciativa de Ciudadanos presenta "otros interrogantes", por ejemplo acotar esa limitación a los presidentes del Gobierno y no a los autonómicos o a los alcaldes. Se preguntó, en ese sentido, por qué el jefe del Ejecutivo central sería el único de todos los millones de españoles que no podrían concurrir a un tercer mandato en su responsabilidad.

Méndez de Vigo dejó clara la "buena voluntad" del Gobierno para cumplir sus acuerdos con Ciudadanos, pero pidió dar prioridad a "lo que le interesa a España" y analizar con calma "los pros y los contras" de una reforma que, por ejemplo, impediría a la canciller de Alemania, Angela Merkel, presentarse por quinta vez.

"Aunque al candidato socialista le venga bien", ironizó Méndez de Vigo, es algo que "no viene al caso" y que no hace dudar de la calidad democrática de un país como Alemania, sentenció.

