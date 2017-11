EL PSOE ACUSA AL GOBIERNO DE “LEGITIMAR” EL FRAUDE FISCAL, MIENTRAS RAJOY DESTACA EL “RÉCORD” EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó este miércoles que en la lucha contra el fraude fiscal se han recaudado más de 65.000 millones de euros en los últimos cinco años, lo que supone una cifra “récord” y un 48% más que en los anteriores.

Así respondió Rajoy a una pregunta de la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, quien le acusó de “legitimar” el fraude fiscal con la ‘amnistía fiscal’ que el Tribunal Constitucional (TC) sentenció como ilegal.

Robles afirmó que el Gobierno de Rajoy se ha caracterizado por la “opacidad” y la “falta de transparencia, cuando no la tolerancia, en la lucha contra el fraude fiscal”.

Indicó que el TC no sólo dice que la ‘amnistía fiscal’ es nula “por razones de forma”, sino que critica al Gobierno porque “abdicó de la obligación de perseguir el delito fiscal” y por vulnerar el principio de igualdad retributiva y, por tanto, “legitimar el fraude fiscal”.

Robles exigió a Rajoy “tolerancia cero” con el fraude fiscal, porque no se puede exigir a los ciudadanos que cumplan con las arcas públicas mientras “los corruptos y las grandes fortunas” se acogen a la ‘amnistía fiscal’. De hecho, aseguró que con la medida que aprobó en 2012 el Ejecutivo sólo se han recaudado 1.200 millones, cuando tendrían que ser 8.000 millones.

Rajoy insistió en que el fallo contra la Declaración Tributaria Especial por parte del TC fue por una “razón formal”, porque se utilizó la fórmula del real decreto, pero el presidente insistió en que “los datos son difíciles de discutir” porque en los últimos cinco años se han recaudado más de 65.000 millones por la lucha contra el fraude fiscal, un dato "histórico”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso