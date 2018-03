DASTIS DICE QUE EL GOBIERNO INSISTIRÁ EN “APRETAR” AL RÉGIMEN DE MADURO SI LAS ELECCIONES NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE IMPARCIALIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, informó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno insistirá en “apretar” a Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro, si las elecciones presidenciales previstas para el próximo 20 de mayo no reúnen los requisitos necesarios de imparcialidad.



El responsable de Exteriores se pronunció de esta manera en una interpelación urgente de Ciudadanos “sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela”.

Dastis defendió desde la tribuna del Hemiciclo que España ha liderado en el marco de la Unión Europea una “reacción” para tomar medidas contra el régimen de Maduro y para tratar de convencer a ese gobierno para que convoque unas elecciones “iguales, legítimas y transparentes”.

“Si las elecciones siguen adelante”, dijo, España “va a seguir insistiendo en apretar al régimen venezolano” con la adopción de “nuevas acciones”, siempre y cuando estos comicios no reúnan los requisitos necesarios de imparcialidad. Explicó, además, que el objetivo del Gobierno con Venezuela va a ser el de mantener unas relaciones de amistad con esta país, mientras que, en los últimos meses, se han sucedido hechos como el de la expulsión del embajador español en Caracas.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Exteriores, Fernando Maura, destacó que España no ha de tener un “papel secundario” en su relación con Venezuela y dijo que si el Gobierno no adopta un “papel más activo” a este respecto “lo volveremos a hacer los liberales”.

Asimismo, reclamó nuevas sanciones para el régimen de Maduro, porque la situación en Venezuela es cada vez más difícil al tener “un gobierno asediado por la corrupción” y que está “violando sistemáticamente” los derechos humanos.

Indicó que el régimen chavista ha señalado a España como el enemigo exterior y subrayó que el Gobierno de Mariano Rajoy “no lidera nada”, al tiempo que pidió al Ejecutivo que sea más proactivo en materia de sanciones a Venezuela.



