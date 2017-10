LA FAES DE AZNAR AVISA AL GOBIERNO QUE TIENE “LA INEXCUSABLE OBLIGACIÓN” DE UTILIZAR “TODOS LOS INSTRUMENTOS” PARA DEFENDER ESPAÑA

- Sugiere elecciones “si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad” . La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que lidera el expresidente del Gobierno José María Aznar, avisó este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy que “debe emplear todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar” para defender la unidad España.

Así se desprende del último análisis de la fundación publicado bajo el título ‘El precio de la libertad’, en el que insta al Gobierno central a poner en marcha de manera “inteligente y eficazmente” toda la “potencia política” prevista para la defensa de la Constitución española frente al desafío secesionista que perpetran los responsables de la Generalitat de Cataluña.

Advierte de que no hay “excusa aceptable alguna” para continuar “en la inacción” ni para ampararse “en cálculos de oportunidad, eficacia o coste”. “Todas esas cautelas desaparecen cuando se comprende la magnitud de la amenaza”, recalca, antes de reseñar que el Gobierno “debe actuar tal y como la nación necesita que lo haga”.

Para ello, prosigue la fundación de Aznar, el Ejecutivo central ha de buscar “cuantos apoyos pueda”, pero incluso actuar “sin ellos” si estos apoyos retardaran o condicionaran el “cumplimiento de su mandato constitucional”. Pide, por tanto, no perder de vista que “la ley es el precio de la libertad” y “la libertad es el premio de la ley”.

En este punto, defiende con contundencia que si el Gobierno de España “no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España”.

ACTUACIÓN "ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE"

Reconoce que “seguramente” lo que pueda hacer “solo el Gobierno” no sea “suficiente”, pero indica que es “absolutamente indispensable que lo haga y que lo haga el primero, porque sus responsabilidades no son transferibles y porque es con ellas con lo que se debe abrir el paso a todo lo demás”.

“Hay por delante decisiones apremiantes que pueden resultar críticas y ante las que nunca se insistirá lo suficiente en el valor de la unidad”, sostiene, basándose en que “los pactos fundamentales sobre los que se ha asentado nuestra convivencia ya han sido rotos” y, por tanto hay que “ocuparse de ello”.

Insiste en que “urge” enfrentar el “ataque frontal a la ley, a la democracia y a los derechos de nuestros conciudadanos” que sigue en curso y “no ha perdido posiciones desde que se inició”, sino todo lo “contrario”, porque “sus primeros responsables continúan desarrollando sin mayor obstáculo su actividad ordinaria”.

“No es posible declarar muerta la democracia en Cataluña y no hacer nada que rebase el umbral de lo retórico para reducir a cero la capacidad de acción de los verdaderos responsables de ese crimen”, continúa, para a renglón seguido abundar en que “no cabe ya insistir en los errores “de diagnóstico y de Gobierno “ni un minuto más”.

Por último, destaca que la nación española ha encontrado en la Corona “su mejor intérprete”, además de “sensibilidad” y “aliento” para superar esta crisis en la defensa de la unidad y permanencia de España. “Hay una nación española que no desiste, que no va a desistir”, remacha.

