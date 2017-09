EL GOBIERNO INCREMENTA UN 11% LOS RADARES FIJOS DE TRÁFICO

- Ocho multas al minuto. El número de radares fijos de control de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha incrementado en un 11%, pasando de los 579 que había en 2011 a los actuales 643.



Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a la que ha tenido acceso Servimedia en la que se detalla que ese aumento ha sido especialmente significativo en Galicia.

En concreto, en Pontevedra ha sido donde mayor ha sido el aumento, pasando de 11 a 19; y A Coruña han pasado de 17 a 23.

En la respuesta gubernamental, dirigida al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, también se refleja que se ha producido un fuerte incremento en Murcia de 16 a 22 y también en Madrid de 39 a 44.

Además, hay tres provincias donde se ha aumentado en cuatro radares más: Málaga donde se ha pasado de 16 a 20, León donde se ha pasado de 13 a 17 y Alicante de 23 a 27.

El también secretario general del PSOE en Málaga declaró a Servimedia que "los radares no están situados en los puntos negros de tráfico, sino en los lugares donde se pueden poner multas", según datos que manejan, lo que le lleva a pensar que se trata de un "extraordinario afán recaudatorio" del Gobierno.

"El Gobierno no busca prevenir el riesgo de accidentes. Hemos preguntado cuánto nuevos kilómetros de asfaltado se han realizado y se niega a dar datos", denuncia Heredia, que critica además la "falta de inversiones para mejorar el estado de carreteras y la señalización. Hay provincias donde las señales no están dando una respuesta adecuada y, sin embargo, hay partidas del Presupuesto que no llegan a gastarse", concluye.

El diputado socialista recuerda que, en enero de este año, el Ministerio de Interior anunció que instalaría 60 nuevos radares, como una de las 15 medidas urgentes para frenar la subida de la siniestralidad en las carreteras españolas. Pero, según los datos de la respuesta parlamentario, en 2017 están los mismo radares fijos que en 2016.

OCHO MULTAS AL MINUTO

En una respuesta anterior, el Gobierno reconoce que, en los seis primeros meses de 2017, el número de multas de tráfico impuestas se elevó a casi dos millones, y se ha generado un ingreso de más de 68 millones de euros a las arcas del Estado por la recaudación de las denuncias que se han abonado hasta el 21 de junio. Es decir, se han interpuesto casi dos millones de denuncias, lo que supone 11.600 denuncias al día, ocho al minuto.

Desde el 1 de enero hasta el 21 de junio, el número de multas de tráfico fue de 1.983.351. Del total, un 7,4% se impusieron en Madrid (148.569), la provincia donde se produjeron más multas de tráfico; seguida de Málaga, que con 137.527 (6,9% del total), es la segunda del ranking.

Por otra parte, según los datos del Ejecutivo, en el primer semestre del año se recaudaron 68.231.351,25 euros. En esta ocasión, la lista la encabeza Málaga, al recaudarse en esta provincia 4.851.074,76 euros (7,1% del total); seguida de Sevilla (4,6%), donde se cobraron 3.204.035,84 euros.

Según puntualiza el propio Gobierno, el número de multas corresponde a las denuncias formuladas en dicho periodo, mientras que la recaudación corresponde a las multas abonadas en el primer semestre “con independencia de la fecha de la denuncia”.

