CS PIDE AL GOBIERNO QUE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y EL PLAN DE VIVIENDA NO SEAN UN MERO "REPARTO DE DINERO"

La dirección de Ciudadanos pidió este lunes al Gobierno que el nuevo modelo de financiación autonómica que quiere impulsar y el Plan de Vivienda aprobado el pasado viernes no sean un mero "reparto de dinero" con fines "electoralistas" o "partidistas" destinado únicamente a frenar su declive en las encuestas.



En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que el modelo de financiación autonómica lleva varios años caducado y es "obligación" del Gobierno impulsar su actualización, por lo que le dio la "bienvenida" si realmente se decide a hacerlo.

Aunque no entiende que la motivación del Gobierno sea frenar el ascenso de Ciudadanos en las encuestas, Villegas celebró que el Gobierno "salga de la parálisis y haga algunas de las cosas que tendría que haber hecho hace tiempo".

No obstante, alertó de que tiene que ser un acuerdo "serio" basado en criterios de mejora de servicios por parte de las comunidades autónomas y no un mero "reparto de dinero con objetivos electoralistas" que busque solo "arreglar los problemas en las cuestas que tiene el PP".

Preguntado por el Plan de Vivienda aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, Villegas subrayó también su confianza en que el "nerviosismo" del PP por las encuestas no le lleve a impulsar en un "nuevo Plan E" al estilo del que aprobó Jose Luis Rodríguez Zapatero para "repartir dinero sin ton ni son".

Aunque las ayudas a familias vulnerables para alquilar una vivienda pueden ser positivas, Ciudadanos alerta de que ayudas dirigidas a promotores para incentivar la compra pueden aumentar el riesgo de alimentar una nueva burbuja inmobiliaria, por lo que hay que ver la letra pequeña de ese plan del Gobierno.



