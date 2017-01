EL PSOE PIDE AL GOBIERNO QUE EXPLIQUE SI VA A SUBIR EL IVA TURÍSTICO Y DE RESTAURACIÓN COMO SUGIERE EL FMI

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para que explique si va a obedecer al Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace unas semanas sugirió al Gobierno que elevara el IVA turístico y de restauración.

El secretario general del grupo parlamentario, Miguel Ángel Heredia, señaló que el turismo es uno de los puntales de la economía española y que sería un desastre un aumento de la carga impositiva para un sector que crea millones de empleos y que ya supone alrededor del 11% del PIB de España, según informa el grupo socialista en un comunicado.

“Sería un ataque frontal a un sector estratégico de la economía española”, dijo Heredia, que ha explicado que espera que el Gobierno sea sensible a las demandas del sector y que no vuelva a defraudarlos, “como viene haciendo desde que Rajoy gobierna”.

El representante socialista recordó que en la campaña electoral para las elecciones de 2011 el presidente prometió impulsar el sector, disminuyendo la carga impositiva que soporta, pero incumplió esa promesa.

“Rajoy prometió en campaña en 2011 bajar el IVA turístico a la mitad, y mintió; no solo no lo bajó sino que lo subió 2 puntos y hoy tenemos el IVA turístico más elevado de Europa y de todo el Mediterráneo”, señaló Heredia, quien añadió “eso supone una pérdida de 1.000 millones de euros y de unos 19.000 empleos al año”.

Por ello, expresó su esperanza de que el ministro Montoro acuda al Congreso de los Diputados a explicar si va a atender a las demandas del organismo internacional o si, por el contrario, va a permitir que el sector turístico siga desarrollándose. Aunque los antecedentes no invitan al optimismo porque “este Gobierno se ha permitido el lujo de recortar a la mitad el presupuesto de turismo. De hecho, ha eliminado prácticamente los planes de dinamización turística y competitividad y los planes de mejora de la planta hotelera”, denunció Heredia.

