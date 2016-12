ZOIDO ACUSA AL GOBIERNO NAVARRO DE EQUIPARAR “A LAS VÍCTIMAS CON LOS VERDUGOS” EN EL CASO DE LA AGRESIÓN DE ALSASUA

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy al Gobierno de Navarra, al hilo de su apoyo a los encarcelados por la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas, que “no se puede comparar a las víctimas con los verdugos”.

Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado de UPN Carlos Salvador le pidió una valoración sobre el “apoyo institucional” que los presuntos agresores de los guardias civiles de Alsasua están recibiendo por parte del Ejecutivo navarro, que preside Uxue Barkos.

En este sentido, el ministro dijo “en materia de libertades tenemos que ser muy claros y no podemos dejarnos llevar por nuestros prejuicios, simpatías o alianzas políticas a veces no deseables”, en alusión a que del Gobierno navarro forme también parte Bildu.

“ERROR MUY GRAVE”

El titular de Interior añadió que “las libertades deben ser respetadas y para un Gobierno responsable” esto debe ser “algo fundamental”. “Aquel que no lo haga se equivoca gravemente”, afirmó en referencia al Gabinete de Barkos, al tiempo que añadió que “insistir en esas equivocaciones es un error muy grave”.

Asimismo, Zoido mostró su respaldo a los colectivos de víctimas del terrorismo de Navarra que han criticado el apoyo de su Ejecutivo autonómico a los encarcelados por la agresión de Alsasua. Según el ministro, “se equivocan todos aquellos Gobiernos que no respaldan” a las víctimas, al tiempo que añadió que “no se puede comparar a las víctimas con los verdugos”.

Por su parte, Salvador sostuvo que en el Gobierno de la comunidad foral “han tomado partido en favor de los agresores” de Alsasua, al tiempo que criticó que desde las instituciones navarras se intente “blanquear” a ETA y su entorno.

