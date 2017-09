EL GOBIERNO ENSALZA SUS “ESFUERZOS” EN EMPLEO MIENTRAS EL PSOE SE QUEJA DE UNA “BAJADA DE SALARIOS DE CABALLO”

Google Plus

El Gobierno defendió este martes los “esfuerzos” que está haciendo para cumplir con la “prioridad” de crear más puestos de trabajo en España después de que el PSOE le acusara de ganar competitividad a costa de “los derechos vulnerados de los trabajadores y de una bajada de salarios de caballo”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, contestó este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado al parlamentario del PSOE Ander Gil, que se interesó por las medidas interministeriales que está coordinando el Gobierno para dar cumplimiento a los distintos acuerdos adoptados en la pasada Conferencia de Presidentes.

No obstante, el debate pronto derivó en el tema económico con el análisis que el socialista hizo de los “grandes cambios” que, a su juicio, precisa este país. “La realidad está estropeando los resultados de algunos de los acuerdos (de la Conferencia de Presidentes)”, ya que “la riqueza no se ha repartido y la desigualdad sigue creciendo”, criticó Gil.

“La economía ha ganado competitividad pero gracias a los derechos vulnerados de los trabajadores y a una bajada de salarios de caballo en nuestro país”, lamentó, al tiempo que subrayó que “los trabajadores se han empobrecido y los parados mucho más”.

Abundó en que “un país no es rico si sus trabajadores y trabajadoras son pobres” y, por ello, defendió la propuesta socialista de implantar un pacto de rentas. La ‘número dos’ del Ejecutivo de Mariano Rajoy contestó que la “prioridad” acordada en este foro que se celebró en enero en el Senado fue precisamente la creación de empleo.

Sáenz de Santamaría se felicitó por el hecho de que “gracias a los esfuerzos del Gobierno y también de muchas comunidades” se han dado de alta en la Seguridad Social este año 650.000 personas y dijo que estos “esfuerzos” continúan para que los parados en vías de encontrar en pleno “puedan tener unas garantías” en su renta.

Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno reclamó al parlamentario socialista tener en cuenta que uno de los “temas más importantes” de la Conferencia de Presidentes fue precisamente el compromiso para seguir trabajando en un modelo de financiación autonómica para llegar pronto a un acuerdo.

