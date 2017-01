EL PDECAT CRITICA AL GOBIERNO Y AL PSOE POR NO LOGRAR LA “DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA” DE LAS CLÁUSULAS SUELO A LOS AFECTADOS

Google Plus

El diputado de PDECat en el Congreso de los Diputados Jordi Xuclà acusó este miércoles al Gobierno y al PSOE de “falta de capacidad” por no ser capaces de “convencer” a los bancos para que hagan una “devolución automática” a los afectados de las cláusulas suelo del dinero que las entidades financieras cobraron indebidamente.

Las declaraciones de Xuclà se produjeron después de que la dirección del PSOE confirmara su abstención en la convalidación del real decreto del Gobierno sobre cláusulas suelo para permitir que los afectados cobren su dinero lo más pronto posible, y después de haber logrado incluir sus principales demandas para no bloquear esa tramitación.

Xuclà celebró este acuerdo, pero lo vio “insuficiente”, y señaló que ellos registraron en diciembre una iniciativa al respecto en la que pedían una aplicación automática de la devolución de las cláusulas suelo. “Para que eso fuera posible, eran necesario una voluntad de los bancos y de las cajas de firmar también un acuerdo de devolución automática”, dijo. “Lamentamos esta falta de capacidad del gobierno y del PSOE de convencer a los bancos, celebramos esta noticia, pero no es el paso definitivo”, insistió.

