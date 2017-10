CATALUÑA. EL GOBIERNO DEFIENDE A PIQUÉ AUNQUE ESTÉ “EQUIVOCADO” EN SUS EXPRESIONES POLÍTICAS

Google Plus

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, salió este martes en defensa del jugador del FC Barcelona y de la selección española Gerard Piqué.

Ante los abucheos que acompañaron a Piqué este lunes en el entrenamiento de la selección española de fútbol en Las Rozas (Madrid), el ministro se escudó en que debe ser el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, el que tome la “decisión” de si el futbolista catalán debe estar en el equipo, pero apuntó que Piqué es un “gran jugador” que “se deja la piel cuando juega con la selección nacional”.

Méndez de Vigo, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimeda, afirmó que cree en la libertad de expresión, de manera que amparó las últimas manifestaciones de Piqué tras participar en el referéndum independentista de este domingo.

“Puede opinar lo que quiera”, agregó el portavoz del Ejecutivo. “Otra cosa es que nos parezca que es un buen jugador y que está equivocado en otras opiniones políticas que exprese”, apostilló Méndez de Vigo.

No es la primera vez que el ministro de Deportes sale en defensa del jugador catalán ante los abucheos que recibe por parte del público en algunos partidos de la selección. “Yo pediría que no se pitase a nadie. Cuando alguien viste la camiseta española merece un gran respeto, como es el caso de Piqué, que además es un gran jugador”, dijo Méndez de Vigo tras los pitos que escuchó el defensa catalán en el último partido de la selección española frente a Eslovaquia hace unas semanas.

También desde la mesa del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno pidió a primeros de septiembre que no se silbase a ningún jugador que defendía los colores de la selección, en alusión clara a Piqué.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso