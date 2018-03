CS INSISTE EN QUE EL GOBIERNO TIENE QUE CUMPLIR SUS ACUERDOS PARA QUE SE APRUEBEN LOS PRESUPUESTOS

Google Plus

La dirección de Ciudadanos confía en que hay algún tipo de contacto con el Gobierno antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero en todo caso insiste en que su posición se mantiene inamovible: solo apoyará las cuentas en caso de que se cumplan los compromisos adquiridos.



En ese sentido, el secretario general de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas, explicó que a día de hoy no ha habido ninguna reunión ni ninguna llamada por parte del Gobierno, a pesar de la supuesta intención de aprobar ese proyecto antes de Semana Santa para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.

Villegas reiteró la disposición de Ciudadanos, pero insistió también en que no habrá apoyo si no se incrementa el permiso de paternidad, se desgrava la escolarización de cero a tres años, se baja el IPRF a determinardos sectores, se destinan los fondos acordados a la lucha contra la violencia de género, se inicia la equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se extiende la tarifa plana para nuevos autónomos, entre otras medidas.

Así, Ciudadanos insiste en condicionar su apoyo a la materialización en esos Presupuestos de las partidas comprometidas meses atrás, y también al cese de la senadora Pilar Barrreiro, imputada en la trama 'Púnica', en cumplimiento de los compromisos en materia de regeneración democrática contenidos en el acuerdo de investidura.



