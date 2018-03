EL GOBIERNO ASEGURA QUE SE PONEN TODOS LOS MEDIOS PARA GARANTIZAR EL VOTO EN EL EXTERIOR

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, defendió este miércoles la actuación de las embajadas y consulados durante los procesos electorales para garantizar el voto de los españoles en el exterior.



“El Ministerio y las embajadas y consulados están haciendo todo cuanto la actual normativa permite para asegurar que todos los españoles que deseen votar desde el exterior lo puedan hacer y garantizo mi más firme compromiso de continuar hacerlo”, aseveró Dastis.

El ministro hizo esta afirmación en su defensa en el Congreso de la interpelación que le hizo el diputado del PDECat Jordi Xuclá sobre el llamado voto rogado y las dificultades que dijo que padecen los españoles en el exterior cuando son convocados a las urnas.

Xuclá recordó que la situación actual deriva de la reforma del año 2011 que recuperó el voto rogado poniendo “urnas en consulados” y, ya desde 2012, opinó, se ha demostrado que “el actual sistema es un sistema que no funciona”. Además, el diputado catalán expuso varios casos quejándose del sistema actual porque “con tanta burocracia” las papeletas llegaban a veces después del día de la votación.

Dastis respondió que algunas de las quejas que expuso Xuclá no están justificadas porque “el servicio consular trabaja sin descanso y con eficacia” y se hace desde el Ministerio un ”esfuerzo sin precedentes” en cada convocatoria electoral. No obstante, el ministro dejó en manos de los diputados modificar esta situación porque “la llave a una solución duradera del problema reside en este Parlamento”.



