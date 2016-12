EL PSOE PIDE AL GOBIERNO AGILIZAR LOS REINTEGROS POR CLÁUSULAS SUELO PERO CATALÁ LO REMITE A BANCOS Y CLIENTES

Google Plus

- Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que impone devoluciones retroactivas. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, explicó este miércoles que se ha reunido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para agilizar la devolución del dinero a los ciudadanos perjudicados por las cláusulas suelo, pero éste contestó que el Gobierno no tiene nada que hacer al respecto y que lo arreglarán los bancos y sus clientes.

El portavoz socialista creyó ver a Catalá "receptivo" para que "inmediatamente se establezca un procedimiento para la solución extrajudicial de las reclamaciones" de los clientes que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, podrán cursar a los bancos para recuperar el dinero que les cobraron de más por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos de hipoteca que les impidieron beneficiarse de los bajos tipos de interés.

Hernando pretende "no abocar a dos millones de posibles afectados por dichas cláusulas a seguir un procedimiento judicial que puede ser largo, prolijo y costoso", por lo que anunció que negociaría con el Gobierno "un sistema de resolución extrajudicial entre las entidades financieras y las asociaciones de consumidores, que permita que el procedimiento sea rápido y que los afectados puedan recuperar las cantidades que la justicia ahora considera indebidas”.

Sin embargo, a su salida del Pleno, Catalá se desentendió de cualquier intermediación gubernamental. Dijo que tendrá que estudiar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE pero que "en todo caso son acuerdos entre los bancos y los consumidores", y que él está "seguro de que establecerán criterios entre ellos que son los responsables", porque "no le corresponde al Gobierno", sino que "es una solución que tienen que adoptar los bancos con sus clientes". "Estoy seguro de que eso funcionará bien, con toda seguridad", concluyó.

