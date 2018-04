GIC dice que ETA se disuelve el primer fin de semana de mayo, en Francia y con cobertura internacional

El miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Alberto Spectorovsky, ha confirmado que ETA se disolverá el primer fin de semana de mayo, "si no hay un imprevisto de último momento". "La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No va a quedarle ninguna duda a nadie", ha asegurado

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Spectorovsky ha afirmado que la disolución se escenificará en el País Vasco francés y se realizará con "cierta cobertura internacional".

A su juicio, "va a ser un día especial para todos" y lo que hay que tener en cuenta es que la banda "se termina". "Ahora entramos en una nueva fase en la que se puede hablar no solo de postdesarme, de postviolencia, sino de postETA. Eso es muy importante", ha indicado.

El integrante del GIC no descarta que, tras el fin de ETA, pueda "hacer alguna discusión" al respecto "porque hay una lucha política y una sociedad en algunas cosas bastante dividida". "Personalmente, creo que no tendría que haber tal discusión porque lo importante es que ETA, con el tiempo, termina. Ha hecho el proceso que tenía que hacer", ha apuntado.

Por ello, cree que "se entrará en quién le saca petróleo a la piedra o en quién no le saca petróleo a la piedra, cuestiones que entran en el ámbito de la discusión política". "Lo que va a quedar claro es que este párrafo en la historia de Euskadi y en la de España se termina", ha manifestado.

PRESOS

Alberto Spectorovsky ha afirmado que, a partir de la disolución de la banda, se trabajará en el asunto de los presos de ETA. "No sé hasta qué punto eso podría resolverse inmediatamente, tengo la esperanza de que sí", ha apuntado.

No obstante, ha recordado que "hay otra gente implicada y otro Estado que tiene, en definitiva, que comportarse de una forma determinada como para que eso termine por buen camino". "Una de las cosas que se pretende es, por lo menos, el acercamiento de los presos. Y eso depende del Estado español. Francia ya lo está haciendo", ha indicado.

En esta línea, ha dicho que, "si Francia no tiene problema con eso, el Estado español todavía tiene un poco de problema con el asunto". "Pero esperamos que toda la situación de las condiciones de los presos se mejore ampliamente después de la desaparición de ETA", ha subrayado.

En todo caso, ha explicado que el objetivo de la disolución de la banda no es que haya solución a la situación de los reclusos, sino que el fin es "terminar este párrafo de la historia de ETA" y de la violencia armada, y de "declaraciones tácticas y estratégicas que tengan que ver con la moral, con todo junto". "Estamos en otro periodo, otra época y punto y final", ha destacado. En cuanto a "cómo se entiende la violencia de ETA, va a haber muchísimas discusiones".