GIBRALTAR. DASTIS RECHAZA QUE EL GOBIERNO DEFIENDA “POSTURAS FRANQUISTAS” SOBRE EL PEÑÓN

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dejó claro este martes que el Gobierno no mantiene “posturas franquistas” en el contencioso sobre Gibraltar y mostró su confianza en que este asunto no sea determinante en las negociaciones sobre el ‘Brexit’.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en un desayuno informativo celebrado en Madrid, al ser preguntado por las palabras del líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, Joe Bossano, quien acusó al Gobierno español de aplicar sobre Gibraltar las mismas prácticas que el franquismo.

Dastis afirmó que el Gobierno “no aplica nada” sobre Gibraltar porque existe “una situación de hecho” que le impide tomar decisiones sobre el Peñón.

No obstante, dejó claro que el Ejecutivo trabaja en dos direcciones: asegurando los lazos creados entre Gibraltar y la región de Campo de Gibraltar para mantener la “prosperidad compartida” y utilizando los medios disponibles a través del diálogo bilateral con Reino Unido para “resolver el conflicto y asumir obligaciones”. “Este Gobierno de franquista tiene poco”, sentenció.

Por otro lado, mostró su confianza en que la cuestión de Gibraltar “no sea determinante” para la negociación del ‘Brexit’ y subrayó que el Gobierno apuesta por encontrar una “solución satisfactoria” sobre el Peñón con las autoridades británicas.

