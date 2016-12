LA GESTORA DEL PSOE DUDA DE QUE SÁNCHEZ TENGA “LOS APOYOS” PARA INTENTAR LIDERAR EL PARTIDO

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, dijo este viernes que no sabe si el ex secretario general Pedro Sánchez quiere presentarse a las primarias ni si tiene “equipo para poder hacerlo, proyecto para plantearlo y los apoyos para hacerlo”.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Jiménez mostró su “absoluto respeto y distancia” a lo que haga el sector afín a Sánchez, pues “los militantes tienen todo el derecho del mundo para reunirse y plantear lo mejor para el partido desde su punto de vista”, aunque añadió que todos tienen “la obligación de respaldar la iniciativa política de nuestros representantes institucionales” y hacerla llegar a la sociedad.

En obvio reproche a los críticos a la Gestora, apuntó que “si otros quieren estar en otra cosa, pueden estar, pero lo fundamental es esto”, el trabajo parlamentario y el gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos, y “las cuestiones internas en un momento en que no se ha convocado el congreso deberían ser absolutamente secundarias”.

Jiménez se mostró convencido de que los militantes del PSOE valoran “de forma muy positiva” la posición política que está adoptando el grupo parlamentario, “determinante” para sacar adelante cualquier iniciativa, pero no entró a valorar si los críticos podrán aglutinar un apoyo mayor de los afiliados.

DÍAZ, CENTRADA "AL 100%" EN ANDALUCÍA

Tampoco quiso pronosticar si Sánchez se presentará al Congreso Federal. “No sé cuáles son sus intenciones ni si cuenta con el equipo para poner hacerlo, ni si tiene un proyecto para plantearlo y los apoyos para hacerlo”. Respecto a si lo hará las presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, Jiménez, como portavoz socialista en el Parlamento autonómico, aseguró que está “orientada al 100% a su tarea como presidenta”.

El portavoz de la Gestora confirmó que el próximo Comité Federal, que perfilará el calendario hacia el Congreso, se celebrará “con toda probabilidad” el segundo fin de semana de enero, sólo a la espera de compatibilizarlo con la Conferencia de Presidentes, que también se reunirá por esas fechas. En este sentido, Jiménez ratificó la tesis oficial de que el que el Congreso Federal “se haga bien es mucho más importante a que se haga pronto” y también que no hay “ningún escenario que no contemple la celebración de primarias” para elegir al secretario general.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso