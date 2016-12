LA GESTORA DEL PSOE DA POR BUENOS LOS “COSTES” DE LA ABSTENCIÓN POR LA “DETERMINANTE” CENTRALIDAD ADQUIRIDA

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, defendió este viernes la “responsabilidad” del partido al permitir “no sin costes” la formación de gobierno en España y que ahora se demuestra que fue “productivo” por el papel “absolutamente determinante” que ha adquirido el grupo parlamentario ocupando la centralidad.

En rueda de prensa en Ferraz, en la que contestó al balance del año realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Jiménez repasó también lo que ha significado para el PSOE.

Por un lado, aseguró que el partido, entonces comandado por el ex secretario general Pedro Sánchez, al que no mencionó, “actuó con responsabilidad” al intentar formar gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, pero lo impidió Podemos, “por una ambición desmedida y un error de cálculo terrible” al pensar que podría sobrepasar al PSOE. Y, después de los comicios de junio, se hizo “imposible la posibilidad de un gobierno distinto”.

“Lo que no podía ocurrir es que se repitieran elecciones otra vez”, alegó. “Afortunadamente eso se corrigió y se puso en marcha la legislatura, no sin costes para el PSOE, que asumió esa responsabilidad aunque eso pudiera suponer un debate interno que ha sido muy complicado y ha creado una situación de excepcionalidad en la propia organización”.

Ahora, defendió, “con la perspectiva” se ve que “podía ser muy productivo” para la “mayoría social” abstenerse en la investidura porque “el PSOE ha ocupado la centralidad en el tablero político” y “todo el mundo asume” el “papel absolutamente determinante del PSOE” en el Parlamento, porque “nada sale adelante si no sale de la mano” del “único partido que tiene capacidad de negociación hacia un lado y hacia el otro”.

Jiménez no arrojó pistas sobre el calendario orgánico que planea la Gestora. Aunque en un primer momento dijo que el Comité Federal de enero “establecerá la agenda política del partido para el próximo curso” y “se fijará la fecha del próximo Congreso Federal, que luego convocará un Comité Federal extraordinario”, a preguntas de los periodistas reculó a que la del primero será “una propuesta orientativa, tentativa”, sin fecha concreta, que habría sido la novedad.

En la línea de sus últimas declaraciones, el portavoz de la Gestora propugnó, en reproche tácito a los críticos, que “hasta ese momento de convocatoria solemne del congreso, el partido tiene que orientarse al trabajo institucional para volver a aparecer como un proyecto ganador”, y no limitarse a ser “los primeros entre los que pierden”.

A preguntas posteriores, Jiménez aseguró que se percibe que “el partido, cada vez con más claridad, está orientado hacia su tarea institucional”, lejos de la situación crítica a nivel interno de comienzos de octubre, y que a tenor de las últimas encuestas “parece que la tendencia es una recuperación del voto y el apoyo al PSOE”.

