GÉNOVA RESPETA “PROFUNDAMENTE” LAS OPINIONES DE AZNAR Y DICE QUE “ES DEL PP COMO EL QUE MÁS”

El Partido Popular aseguró este martes que respeta “profundamente” cualquier opinión del que fuera su presidente de honor, José María Aznar, y subrayó que “es del PP como el que más” y, por tanto, sabe que “en el ADN” del partido “está la bajada de impuestos siempre que sea posible”.

Así lo expresaron los vicesecretarios populares Fernando Martínez-Maíllo y Andrea Levy al acompañar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en un desayuno informativo celebrado en Madrid, después de que Aznar hablase ayer ante la Asociación Valenciana de Empresarios.

El expresidente advirtió este lunes, entre otras cuestiones, de que “los vientos de cola no van a soplar tan fuertes” a partir de ahora y que, por ello, es “necesario” retomar una “verdadera agenda reformista” que, a su juicio, está “incompleta”.

También constató que España tiene que acometer una reforma fiscal “integral”, porque “no se trata de subir o bajar este o aquel impuesto, sino de orientar el sistema tributario al crecimiento económico y a su potencial recaudatorio”.

“Aznar da su opinión, hay que respetarla. Evidentemente algunas se comparten y otras no, pero estamos en esa dinámica y por tanto no tenemos más que decir. Respetar profundamente cualquier tipo de opinión”, sentenció Maíllo.

Por su parte, Levy declaró que “Aznar es del PP como el que más, y sabe que en el ADN del PP está la bajada de impuestos siempre que sea posible”. “Cualquier persona sabe que los intereses del país están por encima de los intereses del partido”, remachó.

