GARZÓN SOSTIENE QUE LA "OLIGARQUÍA" INTERVINO "CUASI-MILITARMENTE" EL PSOE PARA QUE GOBERNARA RAJOY

Google Plus

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que 2016 se cierra en España después de que la "oligarquía" se viera obligada “a intervenir cuasi-militarmente el PSOE para evitar un Gobierno alternativo al de Rajoy en el que tuviéramos influencia política”, en referencia a los partidos de izquierdas.

Garzón se expresa de esta manera en una carta dirigida a militantes y simpatizantes de IU, en la que deseó un “feliz y combativo” 2017.

En esta misiva, el líder de IU sostiene que la “operación” para que siguiera Rajoy en el poder estuvo “comandada por Felipe González y Susana Díaz”. Asimismo, remarca la “incapacidad propia” de la izquierda al no haber sido capaces de atraer el electorado suficiente, “quizás por cansancio, seguro por nuestros errores”.

Al mismo tiempo, Garzón destaca los “ambiciosos retos” a los que se enfrenta su organización en 2017 tras hacer balance del último periodo y asegurar que, aunque no han sido capaces de “atraer” el electorado suficiente para gobernar, “hemos asegurado la supervivencia de la izquierda”.

El dirigente de IU subraya que, pese a la “enorme volatilidad” e “inestabilidad política” han conseguido distintos objetivos, como asegurar “la supervivencia de la izquierda organizada en nuestro país en un momento de implosión del sistema de partidos”.

Indica que este objetivo se ha alcanzado gracias a una “lúcida militancia” que ha mantenido en pie a la “única organización de izquierdas con tradición marxista en nuestro país”. Algo que también se ha materializado en la unión electoral con Podemos a través de la marca Unidos Podemos.

"ANOMALÍA HISTÓRICA"

“Esto es tanto una anomalía histórica en nuestro país, pues nunca un espacio a la izquierda del PSOE había cosechado tanta simpatía, como una anomalía europea, pues somos de los pocos países en los que la crisis no está evolucionando pareja a un crecimiento de la extrema derecha”, afirma Garzón en esta misiva.

El diputado de Unidos Podemos enumera los “importantes retos” a los que se enfrenta para el próximo año. Uno de ellos es que “la dinámica capitalista y su crisis siguen haciendo estragos en nuestra sociedad”, y se materializa en hechos como la extensión del desempleo y la precariedad que se agravan por la persistencia de los “recortes” y la “austeridad neoliberal impuesta por la oligarquía económica europea y española”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso