GARZÓN NIEGA UNA FUSIÓN DE IZQUIERDA UNIDA CON PODEMOS

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, negó este miércoles una fusión de la coalición con Podemos y tachó de "artificial" el debate sobre esa posibilidad.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, aseguró que esa opción "no está en la mesa" y no se contempla en Izquierda Unida "de ninguna forma", entre otras cosas porque "no nos parece lógico".

Garzón reconoció que el debate interno en Podemos y el resultado de su Asamblea "nos va a afectar", porque ambas formaciones son "aliadas" y comparten grupo parlamentario en muchas instituciones, incluido el Congreso de los Diputados, pero se mostró "respetuoso" con lo que solo ellos tienen que decidir.

Al margen de las decisiones que Podemos tome en su próxima Asamblea, Garzón aseguró que mantiene su apuesta por seguir trabajando desde una izquierda "unida" dentro de su diversidad que evite peleas internas y que no genere "noticias sobre matices" que nada importan a quienes no tienen trabajo o no pueden pagar la luz.

