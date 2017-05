CATALUÑA. ZOIDO GARANTIZA QUE EL GOBIERNO UTILIZARÁ “TODAS LAS HERRAMIENTAS” A SU ALCANCE PARA FRENAR UN INTENTO DE SECESIÓN

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, garantizó este martes que el Gobierno utilizará “todas las herramientas” que contempla el Estado de Derecho y la Constitución española para frenar un intento de secesión en Cataluña, como recoge la denominada ‘ley de ruptura’ que los dirigentes de la Generalitat “quieren aprobar al margen de la legislación vigente”.

Zoido se pronunció en estos términos responder en la sesión de control al Gobierno en el Senado al parlamentario de Esquerra Republicana Bernat Picornell, quien demandó explicaciones sobre “las medidas que piensa tomar el Gobierno y, en particular, el Ministerio del Interior, para corregir la regresión de la democracia en el Estado español”.

“El Gobierno de España no piensa ceder al chantaje del independentismo y para ello utilizaremos todas las herramientas que pone a nuestro alcance el Estado de Derecho y, sobre todo, la Constitución de todos los españoles”, dijo refiriéndose al borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica con la que la Generalitat pretende declarar la independencia si no hay referéndum.

Aseguró que el Gobierno cumple “escrupulosamente” con el Estado de Derecho, es respetuoso con la división de poderes y está convencido de lo que significa”. Dicho esto, Zoido consideró que la única regresión democrática es la que están provocando “quienes quieren aprobar una ley de secesión en Cataluña al margen de la legislación vigente y de la Constitución”.

La regresión, prosiguió, viene por parte de quienes anhelan “una ley de ruptura que quiere acabar con la liberta de expresión y de prensa”. “Porque parece que ustedes quieren intervenir los medios que les son críticos. Eso es regresión democrática y pérdida de derechos y libertades que tenemos que defender”, espetó.

Por todo ello, calificó de “curioso” que Esquerra Republicana hable de regresión democrática cuando sus propios dirigentes “no están respetando y quieren de manera unilateral estar al margen de la Justicia y de la Constitución de todos los españoles”. “Es curioso que hablen de regresión cuando no respetan las instituciones españolas ni catalanas porque cuando no les gusta lo que se les dice también lo ignoran”, remachó.

