GABRIEL. ZOIDO CONFIRMA QUE LA DETENIDA POR LA MUERTE DE GABRIEL NO ESTÁ COLABORANDO EN LA INVESTIGACIÓN

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmó este martes que Ana Julia Quezada, detenida el domingo por la muerte del niño Gabriel Cruz, cuyo cadáver apareció en su coche, no está colaborando en la investigación.



En declaraciones a Radio Nacional, el ministro dijo que la causa es secreta y no podía aportar más datos, aunque indicó que los interrogatorios están yendo “en la línea” de lo que comentan los medios de comunicación, en referencia a que la acusada no está colaborando.

No obstante, el titular de Interior se mostró confiado con que la Guardia Civil consiga las pruebas necesarias para que la detenida pase a disposición judicial, al tiempo que alabó la actuación de la Benemérita desde que se inició la investigación con la denuncia por la desaparición de Gabriel el pasado 27 de febrero.

Según Zoido, los agentes saben, desde la aplicación del Estado de derecho, “cómo obtener las pruebas necesarias para que pase a disposición judicial”. “Confío en la Guardia Civil. Tienen el pleno respaldo del ministro y estoy seguro de que sabrán terminar las diligencias como suelen hacerlo", apuntó.

EN DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE

En cuanto a la derogación de la prisión permanente revisable que se debate este jueves en el Congreso, el titular de Interior señaló que es un debate que no ha abierto el Gobierno, que "mantiene la misma postura”.

El ministro se mostró a favor de mantener esta pena y destacó que sólo se aplica en los casos “de mayor gravedad". "Desde que entró en vigor en la pasada legislatura solo se ha aplicado en un caso, y fue en el caso de un padre que mató a sus dos hijas", indicó.

Zoido también resaltó que esta modalidad de cumplimiento de condena es apoyada por "un 80% de la población” española, a lo que se suma que es una figura penal que también tienen otros países europeos. Además, defendió que se trata de una medida "plenamente constitucional".



