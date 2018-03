GABRIEL. ZOIDO: LA AUTOPSIA DETERMINARÁ “CUÁNDO, CÓMO Y DE QUÉ FORMA MURIÓ GABRIEL”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este lunes, respecto al fallecimiento del niño Gabriel Cruz, que será la autopsia la que determine “cuándo, cómo y de qué forma” murió, así como el papel de Ana Julia Quezada, pareja del padre, en cuyo coche fue encontrado el cadáver del pequeño.



Zoido se refirió a esta cuestión en una comparecencia en la sede de su departamento, después de firmar el acuerdo de equiparación salarial con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil.

Preguntado por el hallazgo del cadáver de Gabriel, el ministro explicó que no podía avanzar nuevos datos y aseguró que el padre del niño está “afectadísimo”, lo que hizo que este domingo no pudiera hablar y hablara sólo con la madre.

Al mismo tiempo, el ministro se refirió a que la localización del cuerpo del menor y la detención de Ana Julia Quezada culminaron la investigación de la Guardia Civil sobre esta desaparición, que tuvo dos líneas de trabajo “muy concretas”.

Explicó que la primera de estas líneas fue la relacionada con objetos vinculados con el niño y la otra con datos científicos. En todo caso, sobre las circunstancias concretas del fallecimiento, indicó que “será la autopsia la que determine cuándo, cómo y de qué forma murió Gabriel”.

NO DIFUNDIR “RUMORES”

Señaló que cuanto más se deje trabajar a los forenses, más datos se obtendrán para aclarar del todo el caso. En este sentido, indicó que sobre este caso existe secreto de sumario y que no podía aportar más datos sobre la muerte del niño y la implicación de la detenida.

Además, el ministro confirmó que, tras el arresto este domingo de Ana Julia Quezada, la Policía Nacional ha retomado un atestado policial de 1996, en el que esta mujer estuvo relacionada con la muerte aparentemente accidental de un menor. Explicó que se ha recuperado este informe policial para verificar “qué es lo que ha pasado” en este caso.

Asimismo, sobre la muerte de Gabriel, Zoido, como ya hizo este domingo, pidió que “no se difundan rumores y que dejen trabajar a la Guardia Civil”, de manera que los agentes puedan avanzar hacia el “total esclarecimiento de los hechos”.

El ministro también explicó que este domingo pudo hablar con la madre de Gabriel, pero no con el padre, puesto que el mismo está “afectadísimo” por la muerte del pequeño y el hecho de que haya sido detenida su actual pareja.



