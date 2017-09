Franco: "No me siento insultado si se dice que soy el candidato del aparato"

José Manuel Franco, uno de los tres candidatos a liderar el PSOE-M en las primarias de este sábado, ha dicho que no se siente "insultado" si se dice que es el "candidato del aparato", debido a su proximidad con Pedro Sánchez, aunque prefiere ser identificado como "el candidato de la militancia".

"No me siento insultado si se me dice que soy el candidato del aparato, pero yo quiero ser el candidato de la militancia, quiero ser el candidato de las bases", ha comentado en una entrevista con la agencia Efe.

El socialista coordinó en la Comunidad de Madrid la campaña de las primarias de Pedro Sánchez, lo que asegura que le sirvió para "conocer de primera mano los problemas de los militantes".

Franco, que en la actualidad es diputado regional y portavoz adjunto del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, ha dicho que independientemente de que pueda ser considerado próximo a Pedro Sánchez o no, su intención es "convencer" a los socialistas con su proyecto.

Sin embargo, preguntado sobre las diferencias respecto a los otros dos candidatos a liderar el PSOE-M (Juan Lobato y Eusebio González Jabonero), señala que la "fundamental" es que él ha estado "desde el principio" en "el proyecto de Pedro Sánchez".

El diputado regional del PSOE-M Juan Lobato optó por Patxi López en las primarias del PSOE mientras que el exdiputado regional Eusebio González Jabonero es próximo al ex secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez, que fue cesado de su cargo en 2015 por Pedro Sánchez.

Franco coincide con sus dos rivales, entre otros asuntos, en su propuesta de decidir a través de una consulta a la militancia la posible entrada del PSOE-M en el Gobierno municipal de Manuela Carmena.

El socialista, que ha formado parte de dos Ejecutivas del PSOE-M (con Rafael Simancas y Tomás Gómez), admite que en el partido ha habido "demasiadas luchas internas" entre las distintas corrientes socialistas, pero quiere pasar página.