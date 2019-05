Franco (PSOE-M) destaca la tranquilidad de la jornada y cree que la participación es "aceptable"

Franco ha señalado que " los datos de las encuestas parecen que van en la buena dirección para el PSOE", pero ha dicho que sobre todo lo que les hace "albergar esperanza" es lo que han visto en la calle a lo largo de la campaña, "la ilusión" de la gente y los "llenos históricos".

"Las expectativas son buenas pero hasta que no haya datos concretos no puedo hablar ni de resultados ni de proyecciones ni nada por el estilo", ha agregado, al tiempo que ha advertido de que "será una noche muy larga".

Sobre el hecho de que la participación haya bajado en zonas tradicionalmente de izquierdas, ha comentado que cuando llegue el momento del análisis se verá lo que ha pasado "en cada mesa, en cada distrito, en cada municipio de la Comunidad de Madrid".

"Pero lo esencial es que ha habido una jornada sin incidentes, una participación aceptable y que nuestras expectativas, nuestras esperanzas están intactas, y que tenemos la esperanza de que al final de la jornada podamos anunciar que se ha producido un vuelco en la Comunidad de Madrid y que la izquierda puede gobernar la Comunidad y el Ayuntamiento, pero es todo muy prematuro, quiero ser muy respetuoso sobre todo con las personas que están todavía contando votos en los colegios electorales", ha agregado.

En respuesta a preguntas de los medios, ha afirmado que si el PSOE consigue recuperar el gobierno de la Comunidad de Madrid "sería una magnífica noticia para los socialistas madrileños y para el conjunto de los madrileños y las madrileñas, que tendrían un magnífico gobierno". "Pero vamos a esperar a que haya datos concretos, con votos escrutados, de momento es todo muy prematuro", ha insistido.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha bajado de la quinta planta en la que se encuentran los equipos de las candidaturas socialistas a la cuarta para saludar a los periodistas.

Gabilondo ha recordado que durante la campaña decía que "las urnas están vacías", para destacar que ahora "están vaciadas", al tiempo que ha abogado por respetar el proceso democrático. "Abramos las urnas y contemos", ha apostillado.

Sobre las encuestas, ha manifestado que "no son el sustituto de las votaciones, son un trabajo profesional que lo que hace es poner en situación el estado de ánimo y de opinión", y ha agregado que es "optimista" pero que eso "no significa que no sea realista" y que no se dé cuenta de "lo difícil que es todo".

También ha pasado a saludar a los periodistas el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, que ha llegado al Círculo de Bellas Artes como tenía previsto, sobre las 21.30 horas.