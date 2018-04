Franco (PSOE), sobre Carmena: "Es discutible si ahora sería tan buena candidata o no"

Franco se ha expresado así en un acto de homenaje al exalcalde de la Comunidad de Madrid Enrique Tierno Galván en el que participaban también el primer secretario de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, y la numero dos del PSOE, Adriana Lastra. "Es discutible si ahora sería tan buena candidata o no", han sido sus palabras.

El líder del PSOE madrileño se ha reafirmado en que "no hubo un ofrecimiento formal" en la conversación que mantuvo con Carmena, ya que, como ha reconocido, no podría tomar una decisión sin consultar a las bases. "En nuestro partido deciden los militantes, no se le debe olvidar a quienes, de manera torticera, buscan debilitar", ha argumentado.

Para Franco, hay mucha "hipocresía" en el hecho de que la noticia de esta charla con la alcaldesa de Madrid haya trascendido ahora. A su juicio, su "comentario" sale a la luz "por problemas internos de otros", cuando, según ha explicado, "dialogar" con el resto de fuerzas políticas es "su obligación".