Franco ve a Marlaska como "un magnífico candidato" para Madrid, pero avisa: hay otras opciones y decidirá la militancia

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, considera que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sería "un magnífico candidato" a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2019, pero ha apuntado que "han surgido otras personas" que "podrían ser también grandes candidatos" y ha subrayado que la última palabra la tendrá la militancia.

"Grande-Marlaska me parece un magnífico candidato, pero han surgido otros compañeros y otras personas ajenas al partido que podrían ser también grandes candidatos", ha expresado Franco a su llegada al Comité Federal socialista, que se celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid).

Sobre la posible concurrencia de un independiente como cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital de España, ha aseverado: "Yo siempre digo que va a ser un socialista, con o sin carnet, pero socialista y comprometido con nuestro proyecto. Eso sin duda".

Eso sí, ha insistido en que serán los militantes madrileños quienes decidan a su candidato y ha asegurado que tendrá "un gran equipo detrás" e irá "a ganar" con "las siglas del PSOE". "Sinceramente, no me esperaba esta pregunta. Me pilla un poco a contrapié", ha ironizado al ser preguntado por la fecha en la que se conocerá el candidato en Madrid, y ha añadido: "Puede ser en enero cuando tengamos ya candidato en Madrid".

El Comité Federal de este sábado se reúne precisamente, entre otras cuestiones, para aprobar el calendario de elección de candidatos en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La mayoría de las grandes ciudades y capitales de provincia ya han elegido candidato o están en ello, con excepciones sonadas como la de la propia Madrid o Alicante, que han pedido más tiempo para elegir a su candidato.

El cónclave socialista ha arrancado a las 10.00 horas en el Polideportivo del Arroyo de Fuenlabrada, presidido por Sánchez, que está acompañado de varios de sus ministros, como Carmen Calvo (vicepresidenta); Fomento, José Luis Ábalos; Hacienda, María Jesús Montero; Sanidad, María Luisa Carcedo; o Política Territorial, Meritxell Batet.

De los presidentes autonómicos socialistas, sólo han acudido el valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol. El castellanomanchego Emiliano García-Page tiene pensado acudir también, pero más tarde. Finalizada la reunión del Comité Federal, habrá un acto de proclamación de los candidatos del PSOE a las presidencias de las Comunidades Autónomas, con un mitin de Sánchez.

A la cita faltan los presidentes de Andalucía, Susana Díaz, que tiene agenda institucional en su Comunidad el fin de semana; Asturias, Javier Fernández, muy distanciado de Sánchez y que no se presenta a la reelección; Extremadura, Guillermo Fernández Vara y Aragón, Javier Lambán, que está recién llegado de un viaje a China.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Por otro lado, el secretario general del PSOE madrileño se ha referido a la exhumación del Valle de los Caídos del dictador Francisco Franco y ha aplaudido al Gobierno por buscar corregir una "auténtica injusticia histórica".

"Yo soy partidario de que no se generen nuevas controversias y no se abran más heridas. La mejor forma es que Franco salga del Valle de los Caídos y que su familia lo lleve a un lugar discreto", ha sentenciado.