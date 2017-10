Francia reitera su apoyo a España y no valora la aplicación del 155: "es un debate interno"

El ministro francés para Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha reiterado este viernes el apoyo de su Gobierno a la unidad de España y ha abundado en la línea de dejar la solución en manos del Ejecutivo español, dejando claro que no valoraría la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución porque es "un debate interno" que no le "corresponde comentar".

Así se ha expresado en una rueda de prensa junto a su homólogo español, Alfonso Dastis, con el que se ha reunido en el marco de su primera visita oficial a España. Su anfitrión, por su parte, ha rechazado avanzar detalles de la aplicación del 155, que se tratará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, y solo ha dicho que será de manera "proporcional, prudente y gradual".

En respuesta a la pregunta de un periodista francés, que ha hablado de "diálogo de sordos" entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico catalán, Le Drian incluso ha negado la mayor, implícitamente, optando por contestar que "no hay diálogo de sordos entre España y Francia", como tampoco lo hay entre sus dirigentes ni sus ministros de Exteriores.

Acto seguido, ha pasado a recordar que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido "muy claro" en sus declaraciones sobre el desafío soberanista catalán, incluyendo este mismo jueves en la Cumbre europea. "Somos amigos de España y apoyamos su unidad y sus fundamentos constitucionales, son los principios básicos que nos permiten tener una relación fuerte, sana, viva".

"El resto -ha dicho interrogado sobre el 155-- no me concierne directamente, hay un debate en España, es un debate interno que no me corresponde comentar salvo decir que apoyamos la unidad de España y la garantía de sus derechos constitucionales".

En la breve comparecencia, Dastis ha evitado avanzar si la aplicación del 155 incluirá la asunción de las competencias de política exterior de la Generalitat y se ha limitado a decir que todavía no se puede "dar detalles de unas decisiones cuya puesta en marcha comienza mañana".

También ha insistido en que con el 155 "no se trata de suspender nada" sino de "restaurar el orden constitucional y estatutario" y las medidas se irán aplicando "de una manera proporcional, prudente y gradual".

Los dos ministros han comparecido ante la prensa antes de una reunión en la que abordarán las relaciones bilaterales, la agenda europea y el escenario internacional. Le Drian ha destacado que ambos gobiernos tienen "siempre posiciones muy cercanas" en las crisis internacionales y que están de acuerdo también en la necesidad de una UE fuerte, incluso de "refundar la Unión".

El ministro francés también ha avanzado que en la reunión ambos trabajarán en la preparación de la próxima cumbre bilateral entre los dos países, prevista para el primer trimestre de 2018 en Francia (la última fue en febrero de este año en Málaga).