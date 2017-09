Francia insiste que debe "debe resolverse en el marco constitucional español"

El Ministerio francés de Asuntos Exteriores ha insistido este jueves en que el desafío independentista en Cataluña es una cuestión interna que "debe resolverse con respeto al marco constitucional español" y ha reiterado que como vecino su "compromiso" es con una España fuerte y unida".

Según ha informado el Ministerio, a fecha de hoy no ha recibido ningún correo de la delegación de la Generalitat en París informándole de la declaración institucional que hizo el miércoles su presidente, Carles Puigdemont, después de que la Guardia Civil detuviese por orden judicial a 14 personas implicadas en la organización del referéndum.

El portavoz consultado ha añadido después que, "sobre el fondo" del asunto, el Ejecutivo francés considera que este asunto "corresponde a la política interior de España en la que Francia no quiere inmiscuirse". "Debe arreglarse con respeto al marco constitucional español".

Acto seguido, ha dicho que los pueblos francés y español están unidos "por lazos de proximidad particularmente antiguos y estrechos" y que, como países amigos y aliados, cooperan desde hace muchos años muy intensamente, especialmente en materia de seguridad.

"En un momento en el que el espíritu de unidad y de solidaridad debe guiarnos más de nunca para relanzar el proyecto europeo, las autoridades franceses recuerdan compromiso con una España fuerte y unida", ha remachado.

EL EMBAJADOR DENUNCIA EL "ACOSO" A POLÍTICOS

El extracto de esta respuesta ha sido difundido por la embajada de España en Francia, al igual que una entrevista que ha concedido el embajador español en París, Fernando Carderera, a la televisión France 24 en la que, además de recalcar que el referéndum que planea la Generalitat es ilegal, ha denunciado los "acosos" a alcaldes y políticos contrarios a la consulta.

También ha mostrado la quema de una bandera francesa en la manifestación de la izquierda independentista radical durante la Diada y ha recordado que el Parlament aprobó hace un año una declaración a favor del derecho a decidir de la Cataluña norte.

Carderera ha dejado claro que no cree que las detenciones de este miércoles refuercen a los independentistas y, en todo caso, ha afirmado que "lo que pasa en este momento en Cataluña es muy grave" porque "hay un verdadero golpe contra la democracia española organizada por el Gobierno de Cataluña".

Además, ha precisado que la detención del 'número dos' de Oriol Junqueras se hizo "por orden de un juez, no del Gobierno", porque "en España son los jueces los que aplican la ley".

También ha dicho que el referéndum "no es posible y no se celebrará", porque es "ilegal y antidemocrático". Así, ha explicado que la Constitución española, como la francesa, no permite un referéndum unilateral de independencia.

Y ha detallado las condiciones en las que se aprobó la llamada "Constitución de la República catalana" --la ley de transitoriedad--, en tres horas y sin que los letrados pudieran "denunciar las ilegalidades de lo que iba a pasar". "El problema con el Gobierno catalán es que no respeta ni la ley española ni la catalana, porque hay un Estatuto catalán del que también se han mofado", ha remachado.

La Constitución española, ha remarcado, establece que la soberanía pertenece a todo el pueblo español, de manera que tendría que expresarse toda España. Por eso, ha señalado que un referéndum "es una posibilidad legal si se hace en el marco de la Constitución".

Carderera ha incidido en que "no hay democracia sin respeto a la ley" y ha relatado el comunicado de cuatro asociaciones judiciales que han afirmado que "una autoridad que se rebela de manera consciente contra la Constitución que la legitima pierde su carácter de autoridad y no debe ser obedecida".

Pese a todo, el embajador está convencido de que puede volverse a unas relaciones "tranquilas" entre Barcelona y el Gobierno central. Preguntado si fue un error no negociar con Cataluña una autonomía fiscal como la del País Vasco, ha respondido que "es una cuestión que siempre se puede negociar" pero por medios legales, y que el Gobierno catalán solo ha querido hablar de referéndum. "Hay medios legales para hacerlo, hasta hay medios legales para tener la independencia", ha insistido.