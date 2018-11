En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Forn ha expresado: "Hoy, que hace un año que estoy en prisión, llega la acusación de la Fiscalía, durísima", en la que también piden para él 16 años de inhabilitación absoluta.

"Su relato falso lo afronto hoy igual que ayer y como lo haré mañana. No ha cambiado ni mi fortaleza ni mis convicciones. No he cometido ningún delito y lo demostraremos en el juicio", ha avisado.