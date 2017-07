Formoso: "Las empresas se conformarían con que intentáramos no entorpecerlas"

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, sostiene que la competencia empresarial hoy en día es "brutal", no solo de Portugal, también de otras regiones de España y sobre todo de China, por lo que aconseja revisar "todas las iniciativas posibles" por la Administración.

"Cualquier empresa que pretenda generar actividad se conformaría ya no con ayudas, sino con que intentáramos no entorpecerlas. Sería más que suficiente y yo creo que sería el objetivo a cumplir", ha aseverado Formoso en una entrevista con Efe en el ecuador de su mandato, que gestiona en coalición con los nacionalistas del BNG.

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una normativa para favorecer la implantación empresarial, facilitando el pago aplazado y sin intereses del suelo público hasta un máximo de cuatro años, con el fin de que la comunidad pueda competir con otros países en un momento en el que se está produciendo una deslocalización de industrias hacia el norte de Portugal.

"Hay que hacer bien las cosas pero no a base de impulsos, porque vaya un día a Portugal o me hayan dicho unos amigos, sino que es una realidad más profunda que todo eso", sostiene el político socialista, también alcalde de As Pontes, que añade que "la competencia está bien, es sana, pero en cualquier caso cumpliendo una homologación de umbrales por los que no debemos pasar".

En este sentido, argumenta que la deslocalización es un fenómeno que ocurre desde hace años pero advierte de que "el riesgo está en el sudeste asiático", pues "todo lo que consumismos está hecho en un bloque asiático donde los derechos sociales, las cargas salariales y los derechos sindicales son una simple anécdota. El modelo que tenemos que combatir es ese", asegura.

Por ello, apela a "luchar" y "hacer que la Unión Europea pelee seriamente contra todo eso, que seguramente va a suponer sacrificios para todos nosotros porque el sudeste asiático va a reaccionar, pero o paramos ese modelo o estamos condenando a las generaciones futuras a vivir otra vez como se vivió aquí hace décadas".

Entre otras medidas, propone revisar los procesos administrativos y legislativos que busquen la eficiencia en la implantación de actividad y generación de empleo, respetando las garantías medioambientales y de condiciones salariales, y apelar a la Unión Europea "para que homologue todo esto", porque "no puede ser que en Portugal el salario mínimo sean 400 euros y en Finlandia, 1.500".

"No puede ser que las trabas administrativas o las ventajas fiscales en Irlanda sean tan desfavorecedoras para el resto de países europeos, y que al final sea la Unión Europea la que ponga en vereda a Irlanda pero quince años después", añade Formoso.

Según dice, "la traducción de eso es que Irlanda y Galicia tenían la misma población en 1960 y hoy Irlanda tiene seis millones de habitantes y Galicia dos millones y pico. Esa es la diferencia".

El presidente de la Diputación de A Coruña destaca de estos dos años de mandato la mayor inversión de la historia del ente en un solo plan que califica de "responsable", el Plan Único, por el que inyectará 71 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia.

"Hay grandes gestores públicos en todos los ayuntamientos de la provincia, unos con mejores resultados que otros", afirma Formoso, que reconoce que le "toca gestionar una diputación bien gestionada por las corporaciones anteriores, económicamente muy saneada, con remanentes muy importantes y con deuda cero".

Junto con el Cabildo Insular de Lanzarote, son las dos únicas instituciones provinciales que cumplen esa condición, precisa.

A las tres ciudades coruñesas gobernadas por las mareas -A Coruña, Ferrol y Santiago-, les ofrece el "apoyo absoluto de la institución para todos los proyectos" que pueda respaldar, y del gobierno que encabeza en coalición con el BNG reitera que es fácil de llevar.

"De ganar las próximas elecciones creo que el PSOE debería ofrecer a este BNG continuar en coalición, porque los resultados están siendo excelentes y aunque las visiones en algunos aspectos son distintas, nos enriquece la pluralidad", termina.