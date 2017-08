Forcadell aplaza tramitar la ley del referéndum por su "complejidad" y el contexto judicial

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha explicado este miércoles que todavía estudia cuándo abordar la tramitación de la ley del referéndum, debido a la "complejidad" de la iniciativa y al contexto judicial: "No hay que ser inocente; sabemos la judicialización que hay de la política".

Lo ha declarado a los medios en el Parlamento catalán después de que la Mesa no haya abordado este miércoles finalmente la admisión a trámite de la ley, lo que no estaba en el orden del día de la reunión pero que podría haberse incluido en el último momento.

"Lo estoy valorando dada la complejidad de esta ley. Hoy no se ha hecho pero eso no quiere decir que no se incluya" en la próxima reunión, prevista para el martes 22 de agosto, ha añadido.

JxSí y la CUP registraron la ley a finales de julio y hubiera sido normal que la Mesa abordara su admisión a trámite en la reunión de este miércoles, la primera tras el periodo estival: finalmente este asunto no se ha debatido y se ha postergado el debate.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a principios de mes que impugnaría la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional (TC) cuando la Mesa la admitiera a trámite y no se esperaría a que llegara al pleno de la Cámara.

Forcadell ha defendido que no tenía la obligación de abordar la ley del referéndum este miércoles, si bien es costumbre tramitar este tipo de iniciativas en la primera reunión de la Mesa tras el registro.

"Sabemos la situación de judicialización de la política que estamos viviendo y la situación en la que estamos los miembros --soberanistas-- de la Mesa", ha añadido en alusión a las investigaciones por el proceso soberanista contra los miembros de JxSí del órgano rector de la Cámara.

CONSEJO DE MINISTROS

Aun así, ha descartado que la decisión de no incluir la tramitación de la ley en el orden del día de este miércoles esté vinculada con la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este mismo miércoles por la huelga de los empleados de Eulen del Aeropuerto de Barcelona: "No tiene nada que ver una cosa con la otra".

Preguntada por la posibilidad de que los grupos soberanistas apuesten por transformar la iniciativa parlamentaria en un proyecto de ley impulsado desde el Gobierno regional para agilizar su trámite, Forcadell ha respondido que "eso lo debe decidir" el Ejecutivo catalán.