Forcadell: "nos conjuramos a no parar" hasta que los detenidos sean liberados

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se ha conjurado hoy a "no parar" hasta conseguir la libertad de los altos cargos del Govern que permanecen todavía detenidos, a los que ha calificado de "héroes", y ha hecho un llamamiento a votar el 1-O "con dignidad y por la dignidad" de Cataluña.

Forcadell ha participado en la concentración que han convocado la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para exigir la liberación de los detenidos ayer en el marco de la operación de la Guardia Civil contra el referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Hoy estamos aquí para defender los derechos y las libertades democráticas de nuestro país. Estamos aquí hoy para exigir la libertad de los detenidos, porque son servidores públicos que han trabajado para defender nuestros derechos", ha dicho la presidenta de la cámara catalana, para corear acto seguido: "Libertad, libertad".

En este sentido, Forcadell ha transmitido a los detenidos que "no estáis solos", porque tenéis a "un pueblo detrás", y que "no pararemos" conseguir la liberación. "Nos conjuramos aquí a no parar hasta conseguirlo", ha garantizado Forcadell, porque "no tenemos miedo", ha dicho antes que gritar "no tenemos miedo, no tenemos miedo".

La presidenta, así, ha afirmado que la "mejor manera" de demostrar que "no tenemos miedo" es yendo a votar el 1 de octubre: "Os pido que el día 1 de octubre vayáis a votar, votéis 'si' o 'no', pero votando con dignidad y por dignidad, votar por Cataluña, por el futuro y por la democracia", ha apelado a los asistentes a la manifestación.

La presidenta del Parlament ha agradecido el "coraje" y la "perseverancia" de los manifestantes tanto ayer como hoy ante las "agresiones" del Estado a las que hacemos frente de forma "firme", pero "serenamente y pacíficamente".