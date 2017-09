Forcadell niega haber dicho que PP y Ciudadanos son adversarios de Cataluña y pide disculpas si se entendió mal

"No, eso no lo he pensado nunca y nunca lo he defendido. Nunca. Entiendo que somos un solo pueblo y si se me entendió mal o me expresé mal no tengo ningún problema en pedir disculpas otra vez", ha afirmado en declaraciones a los medios.

DECLARACIONES DE 2014

Forcadell se ha pronunciado así sobre unas palabras de 2014, cuando era presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. "Nuestro adversario es el estado español. Debemos tenerlo muy claro. Y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular. Que no se debería llamarse Partido Popular de Cataluña sino Partido Popular en Cataluña. Por tanto, estos son nuestros adversarios, el resto es el pueblo catalán y el resto somos los que conseguiremos la independencia", dijo entonces

Forcadell ha acudido a Bruselas para recibir un premio por su "compromiso con la defensa de la lengua y la cultura catalana y del derecho a la autodeterminación" entregado por el Centro Maurits Coppieters, vinculado a la formación política Alianza Libre Europea (ALE), cuya actividad se centra en la "promoción del derecho de autodeterminación de los pueblos".

En el acto han participado la eurodiputada del partido independentista galés Plaid Cymru, Jill Evans, el presidente del parlamento de Flandes, Jan Peumans, de la formación nacionalista flamenca N-VA y el presidente del Centro Maurits Coppieters, el gallego Xabier Macias.

A su llegada al acto, Forcadell ha dado las gracias por el galardón y ha destacado que "el futuro de la Unión Europea en estos momentos también pasa por Cataluña", donde en su opinión "se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión".

"Se está vulnerando el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y quiero decirlo aquí en Europa, hacer un llamamiento para que Europa sea consciente de lo que en Estos momentos está pasando en Cataluña".

Forcadell ha negado, sin embargo, que Cataluña se sienta abandonada por las instituciones europeas. "Sabemos que la UE es la Europa de los Estados y se ayudan entre ellos", ha destacado.

LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA CORRESPONDE AL EJECUTIVO CATALÁN

La presidenta del Parlament ha evitado responder si habrá una declaración unilateral de independencia si no se celebra el referéndum, argumentando que esta cuestión corresponde al Ejecutivo catalán y no al poder legislativo.

"Creo firmemente en la separación de poderes y estoy representando aquí al Parlament de Cataluña y no al Gobierno. Pero lo que sí repito es que estoy segura de que el domingo los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña van a salir masivamente a votar", ha subrayado.

Así, ha defendido que el 1-O servirá para que "la gente decida su futuro" y ha asegurado que "de ninguna manera" habrá violencia. "Absolutamente no. Creo que los ciudadanos de Cataluña hemos demostrado año tras año que somos absolutamente pacíficos", ha insistido.

LA NEGOCIACIÓN CON MADRID, SÓLO DESPUÉS DEL REFERÉNDUM

Por otro lado, la presidenta del Parlament ha señalado que "la negociación siempre es posible" y ha resaltado que el Govern "siempre ha querido negociar" con el Ejecutivo central. Sin embargo, ha afirmado que el diálogo sólo será posible después del referéndum

"La mano extendida siempre. Siempre, siempre hay que tener abierta la puerta a la negociación, por supuesto. Pero, claro, esto después del 1 de octubre. Yo creo que antes no. Ahora lo más importante es votar el 1 de octubre", ha asegurado.