Ferraz resta importancia al apoyo del PSOE-A a Ciudadanos sobre Cataluña

La dirección federal del PSOE ha restado esta tarde importancia al apoyo de su partido en Andalucía a una iniciativa de Ciudadanos que respalda al Gobierno ante el desafío catalán, un texto similar, aunque este incorpora enmiendas, al rechazado por los socialistas en el Congreso hace unos días.

Además, desde Ferraz se había pedido explícitamente a los territorios que no apoyaran este tipo de iniciativas sin consultar antes con la dirección federal.

Con el voto a favor del PSOE y PP, el Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy la proposición de Cs de respaldo al Gobierno, con dos enmiendas del grupo socialista, mientras que Podemos ha vetado otra que pedía excluir del primer punto el apoyo expreso al Gobierno y no ha salido adelante.

De esta forma, el PSOE-A no sigue la directriz marcada por la dirección federal a todos los territorios para que "se abstuvieran de respaldar" la iniciativa de Cs, si bien los socialistas andaluces han intentado conciliar la posición de Ferraz con la propuesta de la formación naranja, extremo que no han conseguido por la negativa de Podemos a tramitar las enmiendas "in voce".

Fuentes de la dirección federal han señalado a Efe que el PSOE está en estos momentos pendiente de Cataluña y que su preocupación "por encima de todo" es la situación en esa comunidad ante el referéndum secesionista del 1 de octubre.

En cualquier caso, han señalado que entienden que en los parlamentos autonómicos existen apoyos entre grupos que en ocasiones condicionan el funcionamiento de la propia cámara.