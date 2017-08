Fernando Barredo, "satisfecho" con las detenciones tras su agresión, ve "perfectamente posible" que se produzcan más

En declaraciones a Europa Press, Barredo ha indicado que no tiene ninguna comunicación oficial sobre las mismas, añadiendo que puede haberse declarado secreto de sumario tras las agresiones y destacando que de momento él mismo no puede aventurarse a concretar quien son estas dos personas.

Respecto a la posibilidad de que los detenidos hayan sido el miembro de Podemos Castilla-La Mancha, el abogado Guillermo Pérez-Reyes, y su hijo de 27 años --información que ha hecho pública OK Diario--, Barredo ha insistido en que no puede confirmar sus identidades hasta que no lo decida un juez, aunque sí ha dejado claro que al presunto agresor no le había visto "en su vida".

En relación a este miembro de Podemos y presunto implicado en esta agresión, según este medio, el líder de Imagina ha explicado que ha tenido que "soportarle más de la cuenta" en la plataforma que él lidera, de la que fue expulsado, añadiendo que este abogado "fue al diario El País a volcar difamaciones y calumnias" sobre el propio Barredo.

Asimismo, ha recordado como esta formación a través del Consejo de Coordinación "aprovechó" para suspenderle como consejero e inscrito del partido desde que se inició "esta campaña de calumnias y de humillaciones" de su imagen pública en El País.

"Hasta la brutal agresión que casi acaba con mi vida, se han producido acosos y amenazas físicas para mi honor. Será la Policía y el juez quien determinen si estos hechos están relacionados y si forman parte de una organización para la destrucción de mi imagen publica", ha aseverado.

Respecto al papel de la dirección de Podemos Castilla-La Mancha, ha considerado "bochornosa" la actuación del secretario regional de Podemos, José García Molina y la secretaria de Organización, María Díaz, que han querido "librarse del consejero mas crítico que tenían en un momento crucial, el maridaje PSOE-Podemos", hecho con el que se ha mostrado en desacuerdo.

NO ESTÁ RECUPERADO

Respecto a su estado físico, Fernando Barredo ha indicado que no se encuentra del todo recuperado, pues falta que se someta a una operación del abdomen, que los médicos le confirmen que no ha perdido vista y recuperar la movilidad total en el cuello, entre otras indicaciones.

"Esto no significa que no esté esperanzando y alegre. Tengo muchas ganas de volver a un consejo del que se me ha apartado de una manera absolutamente irregular", ha concluido.