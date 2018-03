Fernández Vara defiende el cumplimiento íntegro de las penas frente a la permanente revisable, que es "un eufemismo"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este lunes el cumplimiento íntegro de las penas para determinados delitos y ha afirmado que la prisión permanente revisable es "un eufemismo" que en el fondo, no difiere tanto de esta fórmula. Pide diálogo para encontrar puntos de acuerdo.

"Yo no soy partidario de nada que tenga que ver con lo perpetuo ni lo permanente y lo de 'revisable' es un eufemismo. La permanenrte revisable ya estaría si se diera el cumplimiento íntegro de las penas que se fijó por ejemplo, con los delitos de terrorismo. A veces estamos hablando casi de lo mismo, pero es importante no hurgar en las heridas y en la sensibilidad de la gente", ha señalado.

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, el socialista, que se define como "partidario siempre del cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos", se ha referido al debate en el Congreso del pasado jueves sobre la derogación de la permanente revisable: "No creo que nadie se sienta orgulloso del mismo", dice al respecto.

A su juicio, "hay momentos en la vida en que no es un problema de partido" sino de la propia sociedad, de la que él se sintió parte en aquel debate. "No en todo estamos en defender solo lo nuestro y en estar con los nuestros. Ese no era un día adecuado para someter a los ciudadanos a un debate de esas características porque estos son tiempos para buscar qué une y no qué nos separa", ha explicado.

En este sentido, ha reconocido que en la militancia socialista también hay diversidad de posturas, pues "hay en esa línea" de defensa de la prisión permanente revisable "y otros que creen que no se puede abdicar de la defensa de unos principios".

"Hay de todo, como en la sociedad española, así que hablemos, e intentemos llegar a un acuerdo para resolverlo de la mejor manera posible y alejarnos de la confrontación en temas que son tan sensibles como estos", ha añadido.

Por otra parte, preguntado sobre la Escuela de Buen Gobierno organizada este fin de semana por el PSOE y a la que no han asistido ni la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ni el expresidente del Gobierno Felipe González, entre otros, Fernández Vara ha dicho que se queda con los que sí han participado, "mucha gente con muchas ganas de aprender" y "muchos compañeros jóvenes".

"Esto no es un congreso, es una escuela de formación y no tenemos que ir todos a todos. Nosotros somos bastante prescindibles, el partido ha sobrevivido a muchos de los liderazgos, unos se van y vienen otros pero yo le doy mucha importancia al hecho de que en estos tiempos difíciles y complejos haya gente que se reuna un fin de semana para reflexionar y no sólo para contar quiénes están", ha sentenciado.